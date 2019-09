22 set 2019 12:50

CAMPANELLO D'ALLARME PER JOE BIDEN - L’EX VICEPRESIDENTE, FAVORITO PER LA NOMINATION DEMOCRATICA ALLE ELEZIONI 2020 PER LA CASA BIANCA, E’ STATO SUPERATO NELL'ULTIMO SONDAGGIO IN IOWA DA ELIZABETH WARREN - LA SENATRICE, SECONDO LA RILEVAZIONE DI CNN E DES MOINES REGISTER, HA ADESSO IL CONSENSO DEL 22% DEGLI ELETTORI DEM, CONTRO IL 20% DI BIDEN