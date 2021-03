CAMPIDOGLIO DEI FAMIGLI - POLEMICHE PER L’ASSUNZIONE DELLA COMPAGNA DELL'ASSESSORE AL BILANCIO, GIANNI LEMMETTI: LAVORERA’ NELLA SEGRETERIA DEL RESPONSABILE URBANISTICA, LUCA MONTUORI - LA RAGGI SI E’ INCAZZATA E VUOLE FERMARE TUTTO MA I GRILLINI LA UCCELLANO: “DIFFICILE CHE NON SAPESSE, I CONTENUTI DELLE DELIBERE, LE VENGONO SEMPRE ANTICIPATI” - CONGELATA UN’ASSUNZIONE DI MASSIMILIANO CAPO DA PARTE DEL COMUNE: PER “REPUBBLICA” ERA IL COMPAGNO DELL’ASSESSORE LORENZA FRUCI. LEI SMENTISCE MA…

1 - L'IRA DI RAGGI SU LEMMETTI: LA COMPAGNA ALL'URBANISTICA

Maria Egizia Fiaschetti per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

Imbarazzo e nervi tesi in Campidoglio per l' assunzione di Silvia Di Manno, compagna dell' assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, nella segreteria del responsabile dell' Urbanistica, Luca Montuori. Secondo la versione filtrata dal Campidoglio la sindaca, ignara della vicenda in quanto non avrebbe partecipato al voto in giunta per l' approvazione della nomina, sarebbe «infuriata».

Sopraffatta dagli attacchi degli avversari politici che gridano alla «lottizzazione», avrebbe chiesto il ritiro dell' atto o che la 46enne originaria di Pietrasanta (Lucca), libraia alla «Vela» di Viareggio, faccia un passo indietro. Tra i pentastellati, tuttavia, più di qualcuno si dice perplesso: «Chi le crede? Difficile che Virginia non sapesse, i contenuti delle delibere le vengono sempre anticipati».

Il provvedimento protocollato 15 marzo, con la firma dell' assessore alle Risorse umane Antonio De Santis e di tre dirigenti, instaura un rapporto di lavoro a tempo determinato (23 mila euro l' anno) nello staff di Montuori: «Rilevato che tali mansioni, connotate da estrema delicatezza, necessarie per veicolare nella maniera migliore possibile tutte le iniziative poste in essere dall' assessorato, richiedono una figura in possesso di elevate doti di riservatezza e capacità di lavorare in team - è quanto si legge nel provvedimento - si evidenzia come sia ampiamente idonea a tale ruolo la figura professionale della dottoressa Silvia Di Manno, alla luce della formazione culturale e dell' esperienza professionale maturata in precedenti incarichi».

Dalle opposizioni il consigliere di FdI Francesco Figliomeni, vicepresidente dell' assemblea capitolina, denuncia «l' ennesima e patetica sceneggiata di Raggi, che fa finta di cadere dalla nuvole»: dopo aver depositato due interrogazioni, ha inoltre presentato richiesta di accesso agli atti al titolare dell' Urbanistica: «Le sue giustificazioni non ci convincono. Vogliamo acquisire i curricula di tutti i candidati che si sono proposti, ai fini della selezione che l' esponente grillino sostiene di aver svolto».

Figliomeni si è inoltre rivolto al Segretariato generale, per verificare se la nomina non sia incompatibile con lo Statuto di Roma Capitale. L' articolo 31 comma 3 prevede che i collaboratori assunti non possano avere vincolo affettivo con i titolari delle cariche: si sollevano dubbi, da chiarire, sul fatto che Lemmetti e Montuori siano entrambi nella «cabina di regia» sul Centro carni.

«Scandaloso questo criterio familistico - accusa Davide Bordoni (Lega) - . Sfumata la nomina e forse pure la liaison tra Fruci (Lorenza, assessora alla Cultura, ndr ) e il dj Alessandro Capo, si finalizza invece un posto nel Cda del Bioparco per Andrea Ciannavei, membro del collegio dei probiviri del M5S e legale della sindaca». Il capogruppo dem Giulio Pelonzi è pronto a convocare la commissione Trasparenza: «Vogliamo sapere in base a quali criteri siano state stabilite le nuove assunzioni e perché siano state selezionate figure così vicine alla squadra di Virginia Raggi».

2 - L'ASSESSORA FRUCI "NON HO ASSUNTO MIO MARITO"

Da “la Repubblica”

«Massimiliano Capo non è stato assunto presso l' Amministrazione capitolina. Si rende noto inoltre che l'assessora Lorenza Fruci è nubile e non ha nessuna relazione con Capo se non, in passato, artistica e professionale» . Così, dal Campidoglio, replicano agli articoli sulla titolare del dossier Cultura e la nomina «congelata» di Massimiliano Capo.

Risposta di “Repubblica”

Prendiamo atto della risposta del Comune. In nessuna delle repliche, però, si spiega il motivo del passo indietro sull' assunzione già messa nero su bianco e firmata dall'assessorato al Personale e da tre dirigenti capitolini. Se è vero che tra Lorenza Fruci e Massimiliano Capo non c'è alcuna relazione, cosa ha bloccato una nomina a quel punto legittima? Quando abbiamo provato a domandarlo all' assessora, ci è stata negata qualsiasi possibilità di dialogo. Restano, poi, foto e video prima pubblicati e poi spariti da Facebook e da YouTube. Nelle prime si vedevano Fruci e Capo inscenare un matrimonio, con tanto di auguri da parte di amiche e amici (che, se di fiction si tratta, devono essere stati a loro volta tratti in inganno). Nel filmato, l' assessora e il suo amico si chiamano «marito e moglie». Per quanto riguarda l' incarico, ci chiediamo infine perché Capo fosse già nella chat dei capistaff prima che la nomina venisse «congelata».

