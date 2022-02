22 feb 2022 11:17

CAMPOLARGO? NO, CAMPOSANTO - TRAVAGLIO AFFOSSA L'ALLEANZA DEL M5S CON IL PD DI LETTA: "IL MOVIMENTO CINQUESTELLE GUADAGNA VOTI QUANDO È SOLO CONTRO TUTTI E LI PERDE QUANDO SI AVVICINA TROPPO AGLI ALTRI. LA DOMANDA È: ALLEARSI COL PD PER FARE COSA? PER SALVARE RENZI DAL PROCESSO OPEN? - GLI ELETTORI M5S SONO MOLTO ESIGENTI E PER METÀ SI ASTENGONO DAL 2019 IN ATTESA DI SAPERE QUANTO INNOVATIVO SARÀ IL PROGRAMMA DI CONTE. SALARIO MINIMO, AMBIENTALISMO SPINTO, FINE DELLE DISCRIMINAZIONI PIÙ ODIOSE TIPO SUPER GREEN PASS…"