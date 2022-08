23 ago 2022 18:02

CANDIDATURA AMARA PER PALAMARA – L'EX MAGISTRATO LUCA PALAMARA CHE AVEVA PRESENTATO LA LISTA “OLTRE IL SISTEMA” NON SARÀ SULLA SCHEDA ELETTORALE DEL 25 SETTEMBRE PERCHÉ NON È RIUSCITO A RACCOGLIERE LE FIRME NECESSARIE PER FORMALIZZARE LA CANDIDATURA – L'EX PRESIDENTE DELL'ANM ASSICURA CHE “L'IMPEGNO SUL GRANDE TEMA DELLA GIUSTIZIA OVVIAMENTE CONTINUA”