2 set 2022 19:54

CAOS E SPINTONI ALL’INGRESSO DELLA SALA PER L’EVENTO CON CALENDA E RENZI A MILANO. UN ATTIVISTA: “NON È IL MASSIMO PER IL PARTITO DELLA SERIETÀ” – IL CHURCHILL DEI PARIOLI SPARA A PALLE INCATENATE CONTRO LA MELONI (“E’ ALLEATA CON ORBAN, UNO CHE SOSTIENE CHE CI SONO TROPPE DONNE ISTRUITE E COSI’ NON SI FANNO FIGLI”), LETTA, SALVINI E IL M5S: "I SONDAGGI? NON ME NE PUO' FREGA' DE MENO" - LA BATTUTA A RENZI: “QUANDO SEI COSI’ GENTILE, IO MI PREOCCUPO” – VIDEO