CAPITONE SCATENATO! “ROBERT DE NIRO DICEVA: ‘SE VINCE TRUMP ME NE VADO’, ACCOGLIETELO A BOLOGNA” - MATTEO SALVINI A UN EVENTO DELLA LEGA NEL CAPOLUOGO EMILIANO IN VISTA DEL VOTO REGIONALE, RIVENDICA DI ESSERE STATO L'UNICO A SOSTENERE TRUMP FIN DAL PRIMO MOMENTO: “FORTUNATAMENTE NON VOTANO SOLO I MILIARDARI, I RAPPER E I TRAPPER. CON ‘THE DONALD’ HO VISTO SOLO MEL GIBSON, EROICO…”

«Robert de Niro diceva ‘se vince Trump me ne vado’, accoglietelo a Bologna». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a un evento della Lega a Bologna per la campagna elettorale in vista delle Regionali in Emilia-Romagna di domenica 17 e lunedì 18 novembre. «Fortunatamente non votano solo i miliardari. Non votano solo i rapper, i trapper», ha detto Salvini. «Dall'altra parte ho visto solo Mel Gibson, eroico», ha aggiunto il leader del Carroccio.

Riguardo al voto regionale ha aggiunto: «Dopo settant'anni, ci sta un po' di voglia di cambiamento a Bologna e in Emilia-Romagna. Non vengo a parlare male degli altri, della sinistra, a dire che non funziona niente. Sarebbe sciocco. Però pensare a una Bologna e a un'Emilia-Romagna ancora più efficienti, questo sì. E' mio diritto e mio dovere», ha sottolineato Salvini.

