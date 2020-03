IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ANGELO BORRELLI, FA UNA CLAMOROSA AMMISSIONE DI IMPOTENZA: "TROVIAMO SOLO UN CONTAGIATO SU DIECI, MANCANO LE MASCHERINE E I VENTILATORI, IL VIRUS È PIÙ VELOCE DI NOI" - COME MAI? È UN MODO PER PROTEGGERE LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DALLE PREVEDIBILI CRITICHE SE LA SITUAZIONE DOVESSE PRECIPITARE. SI TEMONO NUMERI MOLTO PIÙ ALTI. IL PEGGIO DEVE ANCORA ARRIVARE?

Marco Antonellis per Dagospia

ANGELO BORRELLI

"Troviamo solo un contagiato su dieci, mancano le mascherine e i ventilatori, il virus è più veloce di noi" . Parole come pietre quelle del capo della protezione civile Borrelli quasi una resa, una vera e propria ammissione di impotenza. "Dopo parole del genere dovrebbe essere conseguente e lasciare l'incarico" spiegano fonti di centrodestra che, per carità di patria, parlano solo off the record. Ma le cose non stanno esattamente così. Perché il clamoroso outing del capo della protezione civile in realtà ha un'altra ratio ed è quella di proteggere il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

giuseppe conte in diretta facebook 4

Il capo della protezione civile (fedelissimo del Premier) è uscito allo scoperto per "salvare" Giuseppi spiegano fonti di maggioranza. "Sta assumendo tutta la responsabilità su di sé per salvaguardare ruolo e prestigio della Presidenza del Consiglio se la situazione dovesse precipitare". D'altra parte anche Massimo Galli del Sacco di Milano stamattina ha dichiarato che il numero dei contagiati potrebbe essere molto più alto dei dati ufficiali. Vuoi vedere che il peggio deve ancora venire? Ognuno faccia gli scongiuri del caso...