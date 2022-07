IL CAPOGRUPPO DEL M5S ALLA CAMERA, DAVIDE CRIPPA, HA APPOGGIATO LA RICHIESTA DI PD E ITALIA VIVA DI FAR TENERE AL PREMIER MARIO DRAGHI LE SUE COMUNICAZIONI, MERCOLEDÌ, PRIMA ALLA CAMERA E DOPO AL SENATO PERCHÉ IL PROVVEDIMENTO CHE HA DATO IL VIA ALLA CRISI, CIOÈ IL DL AIUTI "NON VOTATO DAL M5S", È STATO APPROVATO PRIMA ALLA CAMERA - CONTE NON ERA STATO NEANCHE INFORMATO DELLA DECISIONE E CRIPPA FINISCE SOTTO ACCUSA ALL'ASSEMBLEA M5S

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa, ha appoggiato la richiesta di Iv e Pd di far tenere al premier Mario Draghi le sue comunicazioni, mercoledì, prima alla Camera e dopo al Senato perché il provvedimento che ha dato il via alla crisi, cioè il Dl Aiuti "non votato dal M5s", è stato approvato prima alla Camera. In base a quanto si apprende, è quanto ha spiegato Crippa rispondendo in assemblea congiunta dei Parlamentari a chi lo ha criticato per le decisioni prese in riunione dei capigruppo.

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Durante l'assemblea congiunta dei gruppi M5s di Camera e Senato, in corso via Zoom, alcuni parlamentari hanno chiesto al capogruppo a Montecitorio Davide Crippa di spiegare perché, durante la capigruppo alla Camera, si è tentato di far in modo che il premier Mario Draghi tenga le sue comunicazioni, in programma mercoledì, prima dalla Camera e poi al Senato. Anche il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ha chiesto di intervenire in assemblea, riferendo di non essere stato informato. E' quanto si apprende da alcuni parlamentari che stanno partecipando all'assemblea.

