LA CAPORETTO DI “GIUSEPPI” BY BUTTAFUOCO: "CI TROVIAMO IN QUESTA SITUAZIONE PERCHÉ È INAUDITO CHE UN UOMO PRESO DAL NULLA SIA IN QUESTA POSIZIONE. IL PD DEVE SMETTERE LE SUE TENDENZE MASOCHISTE E SUICIDE E FINIRLA DI AVALLARE IL MITO DI CONTE. ERA CONSIDERATO UNO CON IL CURRICULUM TAROCCATO, NE HANNO FATTO UNO STATISTA. SE NON CI FOSSE STATA LA PANDEMIA QUANTO SAREBBE DURATO UN ECTOPLASMA DI GOVERNO COME QUESTO? IL CONTE-CADORNA VA SOSTITUITO CON UN GOVERNO POLITICO DI UNITÀ NAZIONALE..."

Mar. Ber. per "la Stampa"

PIETRANGELO BUTTAFUOCO

Pietrangelo Buttafuoco, scrittore e giornalista, certamente non è tenero con il governo giallorosso. E non da oggi.

Che succede? Contento se cade il governo Conte?

«Siamo nella fase Caporetto: cacci Cadorna e trovi un Diaz. È questa la fotografia di queste ore. Poi vedremo come finirà».

Ne vede in giro di Diaz?

GIUSEPPE CONTE

«Diaz è la politica che deve avere il coraggio di prendere in mano la crisi, approfittando delle difficoltà del governo per liberarsi degli incapaci che finora hanno resistito grazie alla paura. Ci troviamo in questa situazione perché è inaudito che un uomo preso dal nulla sia in questa posizione. Lui ha tutto il diritto di fare tutti i passaggi di campo che vuole, di fare il governo prima con Salvini, poi con Zingaretti e ora con Maria Rosaria Rossi. Altro che trasformismo! Non è immaginabile che per sopravvivere si tenga in vita un ectoplasma di governo».

Ma la maggioranza sta facendo quadrato su Conte...

CONTE CAPORETTO

«Si fanno forza del fatto che nessuno si ricorda nulla. Hanno fatto gli stati generali, chiamato Colao, tutte le parti sociali. Risultati? Zero. L' unica cosa che gli è interessato è stato il consenso. In una città come Roma dove si buttano i materassi per strada ti fanno 500 euro di multa se getti a terra le mascherine.

Per non parlare della retorica su vaccini e gestione della pandemia. Questa è pur sempre la patria di Machiavelli. Mi aspetto uno scatto d' orgoglio della politica. Tanto a votare non ci faranno andare perché la palude romana non lo consentirà: c' è l' elezione del Capo dello Stato ed è terrorizzata all' idea di trovarsi Berlusconi al Quirinale. Non ci faranno andare a votare».

giuseppe conte lello ciampolillo

E come si esce dalla palude?

«Bisogna avere il coraggio di sparigliare. Ci vuole un governo politico di unità nazionale con dentro anche i patrioti. Il Pd deve smettere le sue tendenze masochiste e suicide e finirla di avallare il mito di Conte che alla fine si farà un partito e li prosciugherà».

Ma il premier è ancora molto popolare nell' opinione pubblica...

giuseppe conte

«Perché è sotto i riflettori e la grande informazione ha le sue responsabilità. Era considerato uno con il curriculum taroccato, ne hanno fatto uno statista. Se non ci fosse stata la pandemia quanto sarebbe durato un governo come questo?».

Beh, ma l' opposizione - al di là del masochismo del Pd - non sembra disponibile alle larghe intese.

«Vedremo. È possibile che alla fine trovino qualche "accrocco" e sopravvivano. Io penso che debba tornare la politica. Penso che anche nella Lega ci sia chi è d' accordo perché deve rispondere al suo blocco sociale».

conte zingaretti NICOLA ZINGARETTI E GIUSEPPE CONTE ZINGARETTI - CONTE - DI MAIO

