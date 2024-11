15 nov 2024 18:43

CARI AMERICANI, ORA SO GAETZ VOSTRI – STORIA E CONTROSTORIA DEL CONTROVERSO EX DEPUTATO REPUBBLICANO DELLA FLORIDA MATT GAETZ, CHE TRUMP VUOLE NOMINARE PROCURATORE GENERALE DEGLI STATI UNITI – IL CONGRESSO LO AVEVA MESSO SOTTO INCHIESTA PER TRAFFICO SESSUALI DI MINORENNI E LUI SI È DIMESSO COSÌ DA SCHIVARE L’INDAGINE – IN PASSATO HA ASSUNTO UN SUPREMATISTA BIANCO E FREQUENTAVA NEGAZIONISTI DELLA SHOAH. DOPO LA VITTORIA DI BIDEN, NEL 2020, SI IMBARCÒ IN UN VIAGGIO “AMERICA FIRST” PER DENUNCIARE I BROGLI..