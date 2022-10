CARLE’, QUESTA CE LA SEGNIAMO: “AZIONE E ITALIA VIVA SARANNO ALL’OPPOSIZIONE, SENZA SCONTI” – CALENDA ALLE CONSULTAZIONI FA IL DURO, MA CHISSÀ SE IL SUO COLLEGA DI TERZO POLO RENZI RESISTERÀ A NON FARE LA STAMPELLA DELLA MELONI, SE LA DUCETTA NE AVESSE BISOGNO – IL CHURCHILL DEI PARIOLI: “ABBIAMO CHIARA L’IMPORTANZA DI UN’OPPOSIZIONE NON PREGIUDIZIALE, MA SE IL GOVERNO SARÀ FILO RUSSO LA NOSTRA OPPOSIZIONE SARÀ DURISSIMA…” - "OPPOSIZIONE UNICA? È EVIDENTE CHE CE NE SONO SICURAMENTE DUE"

carlo calenda al quirinale per le consultazioni

CONSULTAZIONI: CALENDA, OPPOSIZIONE SENZA SCONTI

(ANSA) - "Azione e Italia viva saranno all'opposizione di questo governo, senza sconti. Un'opposizione che cercherà di ingaggiare il governo su tematiche concrete". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

CONSULTAZIONI: CALENDA, UNITÀ OPPOSIZIONI NON SIA 'CONTRO'

(ANSA) - "Siamo pienamente disponibili a instaurare un rapporto sulle questioni concrete e pratiche con le altre opposizioni, ma che non diventi l'unità delle opposizioni contro, che non gioverebbe né alla causa delle opposizioni, né al dialogo fra opposizioni e governo che si deve instaurare in una democrazia matura". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. (ANSA).

matteo richetti sergio mattarella al quirinale

CONSULTAZIONI:CALENDA,NO COMPROMESSI SU COLLOCAMENTO ITALIA

(ANSA) - "Abbiamo chiara l'importanza in democrazia del ruolo dell'opposizione", "non pregiudiziale, sino a quando viene rispettato il collocamento italiano nel mondo, in Ue e con i partner atlantici. Su questi temi non è possibile alcun compromesso". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda al termine delle consultazioni esprimendo "viva preoccupazione" per le parole di Berlusconi, "incidenti" che "danno la sensazione del traballare della politica estera. Serve un chiarimento definitivo da parte del governo e della maggioranza".

sergio mattarella delegazione italia viva consultazioni

UCRAINA: CALENDA, OPPOSIZIONE DURISSIMA SE GOVERNO FILO RUSSO

(ANSA) - Se la posizione del governo sarà "contraria al supporto all'Ucraina o filo russa allora la nostra opposizione non sarà costruttiva ma durissima, fuori e dentro il Parlamento". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, al termine delle consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

CONSULTAZIONI:CALENDA,OPPOSIZIONE UNICA?CE NE SONO DUE...

(ANSA) - - "Abbiamo fatto un passaggio" con il presidente della Repubblica sul fatto che il terzo polo sia rimasto "fuori" dai ruoli parlamentari. "Non è il ruolo del vicepresidente, ma un tema: le istituzione devono essere di tutti e devono avere una logica di rappresentanza. Non ne facciamo una malattia. Questo non lo abbiamo detto al presidente, ma in altre occasione: c'è stata una volontà di escluderci. Si parla di opposizione unica", è evidente come ce ne sia "più di una", in questo caso "sicuramente due". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda al termine delle consultazioni.

delegazione azione italia viva al quirinale sergio mattarella teresa bellanova quirinale