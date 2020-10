ALLARME ROSSO IN VATICANO - FILIPPO DI GIACOMO AVVISA BERGOGLIO: “QUANDO I PRELATI VENGONO POSTI SOTTO SCHIAFFO DA UNA "SUPERPROCURA" VATICANA MANETTARA, TOGLIENDO LORO INCARICHI E BUONA FAMA IN VENTI MINUTI, RIDUCENDOLI MAGARI ALLO STATO LAICALE, IL PAPA NON HA L'IMPRESSIONE DI SEGARE IL RAMO SU CUI LA CATTEDRA DI PIETRO SI REGGE? NON CI SI PONE IL PROBLEMA DI SAPERE QUANTO TALI COMPORTAMENTI ALTERINO LO SGUARDO DI UN MILIARDO E TRECENTO MILIONI DI FEDELI CHE IN PIETRO VEDONO IL VICARIO DI CRISTO?’’