13 mag 2022 08:16

CARO ERDOGAN, NON FARE LO STRONZO - PUTIN MANDA UN “PIZZINO” AL “SULTANO”: L’AGENZIA DI STATO RUSSA “TASS” INTERVISTA LO STUDIOSO DI SCIENZE POLITICHE TURCO AYDIN SEZER, SOLO PER FARGLI DIRE CHE “LA TURCHIA DOVREBBE PORRE IL VETO ALL’AMMISSIONE DI FINLANDIA E SVEZIA ALLA NATO, PER EVITARE RISCHI PER LA PROPRIA SICUREZZA”. DI QUALI RISCHI STA PARLANDO? COS’HA IN MENTE “MAD VLAD”?