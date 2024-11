9 nov 2024 10:30

CARO ZELENSKY, C’E’ POCA CICCIA PER TE - IL DECIMO INVIO DI ARMI ALL’UCRAINA DA PARTE DEL GOVERNO MELONI SARA’ SCARSINO – NON SOLO PER L’OPPOSIZIONE DELLA LEGA, CONTRARIA AD AIUTARE ZELENSKY, MA ANCHE PERCHE’ L’ITALIA NON HA MOLTO DA SGANCIARE – DI SICURO NON SARANNO FORNITI I SISTEMI SAMP-T, RICHIESTISSIMI DALL’UCRAINA - SONO ARMI DIFENSIVE CHE INTERCETTANO I MISSILI - L’ITALIA HA GIÀ MANDATO DUE SISTEMI IN UCRAINA, UN TERZO RISCHIEREBBE DI SGUARNIRE IL PAESE - NON PARTIRANNO NEANCHE I MISSILI OFFENSIVI COME GLI SHADOW STORM – E COSA MANDIAMO? TENDE, RAZIONI, MUNIZIONI. MANCANO SOLO FIONDE E CERBOTTANE…