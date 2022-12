IL CARROCCIO AL CARTOCCIO! SALVINI SFANCULA BOSSI DOPO L'INCONTRO DEL SENATUR CON FONTANA: A QUALE TITOLO BOSSI, PARLAMENTARE ELETTO DELLA LEGA, VA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE A OFFRIRE IL SOSTEGNO DI UN GRUPPO DI PERSONE CHE DALLA LEGA SONO USCITE PRIMA ANCORA DI ESSERE ESPULSE? - UMBERTONE: "SALVINI NON MI PARLA? È UN BAMBINO, NON SI COMPORTA DA UOMO" – SE ENTRO DOMENICA NON CI SARÀ IL VIA LIBERA DA PARTE DI FONTANA ALL'INGRESSO DEL COMITATO NORD (LA LISTA ANTI-SALVINI DI BOSSI) NELLA COALIZIONE DI CENTRODESTRA A QUEL PUNTO UMBERTONE E COMPAGNI POTREBBERO VIRARE, COME DAGO-RIVELATO, SU LETIZIA MORATTI…

Matteo Pucciarelli per repubblica.it

"Salvini non mi parla? È un bambino, non si comporta come un uomo e io sono abituato a parlare con gli uomini", dice Umberto Bossi. Il senatur si sfoga con i suoi, incontrati al Pirellone. Il vicepremier non si fa trovare al telefono, evita il confronto con il fondatore, la situazione è sul punto si sfuggirgli di mano.

Ora c'è una settimana per decidere, per sancire la rottura nella Lega tra Bossi e Salvini oppure per risanarla in qualche modo. A mediare c'è Attilio Fontana. Il vecchio capo e fondatore arriva alle 11, si chiude in una saletta laterale del Consiglio regionale e con lui ci sono i quattro consiglieri espulsi la scorsa settimana, creando il gruppo Comitato Nord in aula, oltre ad Angelo Ciocca e Paolo Grimoldi. Poi arriva il presidente, la cui preoccupazione è nota, ovvero perdere per strada un pezzo di Lega e rendere la sua rielezione alle Regionali meno facile, comunque allontanando la soglia del 40 per cento necessaria per prendere il premio di maggioranza.

"Mi farò promotore con la coalizione di centrodestra della necessità di accogliere anche loro", dice il governatore una volta uscito dal faccia a faccia con Bossi. Il senatur non parla uscendo dall'incontro, viene portato via subito dai suoi, esce fuori solo uno scarno comunicato: "Oggi il Presidente a vita della Lega Nord Umberto Bossi ha incontrato in consiglio regionale il Presidente Attilio Fontana. Una richiesta chiara ed inequivocabile: farsi parte attiva con gli alleati di coalizione al fine di riconoscere il Comitato Nord come lista all'interno della coalizione di centrodestra in appoggio al presidente Fontana".

Piccolo particolare: il riferimento alla presidenza a vita della Lega Nord, cioè non il partito Lega per Salvini premier, il nuovo guscio formale creato dal "Capitano". E adesso? Se entro domenica non ci sarà il via libera all'ingresso del Comitato Nord in coalizione a quel punto il gruppo potrebbe virare su Letizia Moratti. Portandosi via un pezzo di Lega lombarda, il cuore del Carroccio.

