10 dic 2022 11:20

CARROCCIO A PEZZI - L'USCITA DI TRE CONSIGLIERI DI MATTEO SALVINI IN LOMBARDIA EVOCA UN RISCHIO DI “GUERRA CIVILE” NELLA LEGA NEL CUORE POLITICO DEL SUO POTERE TRENTENNALE. AD ESSERE IN CRISI È LA GUIDA E LA STRATEGIA DI SALVINI: IL PROBLEMA, PER LUI, SI PORREBBE SE IL GRUPPO NORDISTA DI BOSSI PASSASSE ALL'APPOGGIO ALLA CANDIDATA E TRANSFUGA DEL CENTRODESTRA, LETIZIA MORATTI (COME DAGO-ANTICIPATO) O SE COMUNQUE A FEBBRAIO LA LEGA PERDESSE LA “SUA” REGIONE