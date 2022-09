CARROCCIO A PEZZI – DOPO LA DEBACLE DELLA LEGA, SALVINI MASTICA AMARO: “IL BOOM DELLA MELONI? STARE ALL’OPPOSIZIONE HA PAGATO. IL DATO DELLA LEGA NON MI SODDISFA”. MA L'EUROPARLAMENTARE TREVIGIANO DELLA LEGA, GIANANTONIO DA RE, CHIEDE LA TESTA DEL "CAPITONE": "QUESTA DISFATTA HA UN NOME E COGNOME, MATTEO SALVINI. DAL PAPEETE IN POI HA SBAGLIATO TUTTO. QUINDI SI DIMETTA, PASSI LA MANO A MASSIMILIANO FEDRIGA E…” - VIDEO

Da ilgazzettino.it

«Questa disfatta ha un nome e cognome, Matteo Salvini»: lo afferma senza giri di parole l'europarlamentare trevigiano della Lega, Gianantonio Da Re, commentando il tracollo del suo partito in Veneto. «Dal Papeete in poi ha sbagliato tutto, ha nominato nelle segreterie delle persone che hanno solo ed esclusivamente salvaguardato il proprio sedere». «Quindi si dimetta - conclude - passi la mano a Massimiliano Fedriga e fissi in anticipo i congressi per la ricostruzione del partito».

Da ilfattoquotidiano.it

“Serve un decreto energia e lo rivendico anche oggi dopo il voto. Sarà il primo banco di prova del nuovo governo”: lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano.

“Il dato della Lega non mi soddisfa, non è quello per cui ho lavorato. Ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti“. Così il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano. “Entro la fine dell’anno – ha aggiunto – faremo i congressi in tutte le 1400 sedi. Poi faremo l’anno prossimo i congressi provinciali e regionali“.

“Questa notte alle 4 mi sono messaggiato con Giorgia a cui faccio i complimenti. E’ stata brava”: lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa nella sede del partito in via Bellerio a Milano sottolineando che il dato politico è che “è stata premiata l’opposizione“.

“Fratelli d’Italia è stata brava a fare una forte opposizione” e certo aver governato quasi due anni, stando dentro l’esecutivo Draghi, “non è stato semplice“, ma considerando come era la situazione “lo rifarei“, ha concluso Salvini.

“Conto che per almeno cinque anni si tiri dritto senza cambiamenti con una maggioranza chiara di centrodestra. Ieri ho messaggiato con Giorgia Meloni a cui faccio ovviamente i complimenti, è stata brava: lavoreremo insieme a lungo”: lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in via Bellerio a Milano. Secondo Salvini è stata “premiata l’opposizione – ha concluso – Fdi è stata brava a fare una forte opposizione”.

Matteo Salvini attribuisce la causa del scarso risultato della Lega – rimasta appena sotto il 9% – all’appoggio del suo partito al governo Draghi. E aggiunge: “E’ stata premiata Fratelli d’Italia che ha fatto opposizione“.

“Puntiamo a quota 100 parlamentari della Lega eletti”. Lo ha detto Matteo Salvini iniziando la conferenza stampa in via Bellerio dopo il risultato delle elezioni. “Sono cento tondi i parlamentari della Lega al lavoro da domani”: ha detto il segretario, aggiungendo che il Carroccio è “il secondo partito del centrodestra e ce la giochiamo con il Pd come secondo” in assoluto per numero di eletti.

