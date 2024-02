LA CASA BIANCA STA PER SFANCULARE NETANYAHU - DA QUANDO È INIZIATA LA GUERRA A GAZA, JOE BIDEN E I SUOI CONSIGLIERI "SONO PIÙ VICINI CHE MAI A UNA ROTTURA CON IL PREMIER ISRAELIANO BENJAMIN NETANYAHU, NON CONSIDERATO PIÙ UN PARTNER PRODUTTIVO CHE PUÒ ESSERE INFLUENZATO ANCHE IN PRIVATO" - LO RIPORTA IL “WASHINGTON POST”: “LA FRUSTRAZIONE NEI CONFRONTI DI NETANYAHU HA SPINTO ALCUNI DEI CONSIGLIERI DI BIDEN A FARE PRESSIONE SUL PRESIDENTE AFFINCHÉ SIA PIÙ CRITICO IN PUBBLICO RIGUARDO AL PREMIER ISRAELIANO PER LA SUA OPERAZIONE MILITARE A GAZA"

biden netanyahu 2

WP, 'BIDEN SI AVVICINA ALLA ROTTURA CON NETANYAHU SU GAZA'

(ANSA) - NEW YORK, 11 FEB - Joe Biden e i suoi consiglieri "sono più vicini" che mai da quando è iniziata la guerra a Gaza "a una rottura con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, non considerato più un partner produttivo che può essere influenzato anche in privato". Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali la "frustrazione nei confronti di Netanyahu ha spinto alcuni dei consiglieri di Biden a fare pressione sul presidente affinché sia più critico in pubblico riguardo al premier israeliano per la sua operazione militare a Gaza". Biden ha finora resistito a portare in pubblico la sua frustrazione verso Netanyahu.

JOE BIDEN SI FA IL SEGNO DELLA CROCE DAVANTI A NETANYAHU

NETANYAHU A ABC, LA VITTORIA È A PORTATA DI MANO

(ANSA) - NEW YORK, 11 FEB - "Apprezzo il sostegno del presidente Biden dall'inizio della guerra. Non so esattamente" cosa volesse dire quando ha parlato di operazione esagerata. "Ma mettetevi nei panni di Israele, siamo stati attaccati. Abbiamo risposto in modo da attaccare i terroristi, penso che stiamo facendo la cosa giusta. Vinceremo, la vittoria è a portata di mano". Lo afferma il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista a Abc.