Nel post di Davide Casaleggio rivolto, con toni molto forti, alla trasmissione Presa diretta di ieri sera, c'è una sola cosa interessante. Casaleggio dice: Volete sapere quali sono i clienti italiani di Cambridge Analytica? Vi do un indizio. Il Movimento non lo è stato"

Casaleggio prosegue: "I giornalisti lo sanno bene e hanno già gli elementi per identificare chi invece lo è stato, ma forse per qualche motivo non vogliono andare fino in fondo"

Non so se i giornalisti lo sanno, io no. ma proviamo a fare un po' di chiarezza sul tema

24 marzo. Salvini categorico all'Agi: "Mai visti né sentiti"

Christopher Wylie, il primo e fondamentale whistleblower di Cambridge Analytica, disse a Repubblica:

"L'unico Paese europeo di cui so per certo che ha lavorato con Cambridge Analytica è l'Italia"

Sul sito di SCL - la società parente di Cambridge Analytica - si leggeva: “Nel 2012 CA ha realizzato un progetto per un partito italiano che stava rinascendo e che aveva avuto successo per l’ultima volta negli anni ottanta”

questo identikit, in effetti, non corrisponde in apparenza al M5S. Può essere un riferimento alla Lega (la nuova Lega di Salvini)?

Salvini stesso smentì categoricamente all'Agi: "Mai visti né sentiti"

Analoga smentita è arrivata da Fratelli d'Italia

Dunque, per essere precisi, già questo rende problematiche le parole di Casaleggio: lui smentisce. ma smentiscono anche tutti gli altri. E quindi?

Qualcuno (non so chi) smentisce falsamente. E dunque non è vero, come dice Casaleggio, che "i giornalisti sanno bene". Forse lo sa invece lui? Benissimo, gentile Davide, allora ce lo dica lei, se lo sa e ha delle prove: chi dei partiti italiani (visto che voi non siete) che lavorava con Cambridge?

Bisogna poi aggiungere una cosa, a questo quadro. CA non ha operato in Italia solo nel 2012. Una sua dipendente, Jordanna Zetter, ha scritto per email, nell'ottobre 2015 (l'anno in cui nasce LeaveEU, e entra in contatto con CA), che "siamo in seri colloqui in Italia". Con chi?

Ricapitolando, 2012, e 2015. Due situazioni molto differenti. Su cui è bene non fare confusione.

La mail di Zetter fa parte dei leaks forniti da Brittany Kaiser. Non siamo in grado di dire di più, ma se Casaleggio lo sa, perché non ci aiuta e ce lo dice lui?