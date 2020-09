CASALEGGIO E RICAVATI - L'UTILE DEL GURU JUNIOR È STATO QUASI DIMEZZATO NEL 2019, MA I RICAVI SONO CRESCIUTI DEL 10% FINO A 2,26 MILIONI DI EURO: DAVIDE CASALEGGIO HA ASSUNTO NUOVI DIPENDENTI, TANTO DA AVER CHIESTO I 25MILA EURO DI PRESTITO GARANTITO DALLO STATO PER PAGARE GLI STIPENDI E NON RICORRERE ALLA CASSA INTEGRAZIONE - LA SOCIETÀ CHE È ALLA BASE DEL M5S HA GUADAGNATO SOPRATTUTTO GRAZIE ALL'ATTIVITÀ DI…

Il raddoppio del fatturato, registrato nel 2018 rispetto all' anno precedente, non si è ripetuto. Nonostante il fatto che i 5Stelle siano sempre parte della maggioranza di governo (proprio nel settembre di un anno fa hanno cambiato alleato, sostituendo la Lega con il Pd), la Casaleggio Associati non è riuscita a replicare la stessa performance. La società di consulenza strategica vicina al movimento politico creato da Beppe Grillo e presieduta dal socio fondatore (60%) Davide Casaleggio (ricopre anche l' incarico di presidente e fondatore dell' Associazione Rousseau, la piattaforma di democrazia diretta del M5S) ha archiviato il 2019 con ricavi per 2,26 milioni di euro, in aumento del 10,5% ma con un utile diminuito notevolmente (-44,7%) a 100 mila euro: somma tutta destinata a riserva straordinaria.

A incidere sull' andamento gestionale dell' azienda milanese è stato l' aumento dei costi strutturali, saliti del 15,8%, da 1,8 a 2 milioni, e in particolare la spesa per il personale (19 i dipendenti alla fine dello scorso esercizio) salita a 649 mila euro (+29%). Oltre che l' innalzamento del livello di tasse versate allo Stato: si è passati da 65mila a 77,7mila euro. Mentre a livello strutturale il patrimonio netto è sceso da 214,7 mila euro a 164,6 mila euro e i debiti totali sono lievitati da 603 mila a 831mila euro (+37,7%).

L' attività della Casaleggio Associati, che spesso viene coinvolta in polemiche politiche per la sua vicinanza e affinata con i grillini, nel 2019 sé i concentrata in particolare «sulla consulenza per la digitalizzazione delle imprese», si legge nel bilancio della società che nell' annuale ricerca presentata al mercato ha evidenziato come «la tecnologia abbia cambiato gli stessi modelli di business, dando vita alle cosiddette Smart Company». Un trend, quello della crescita del tema digitale, che «ha visto uno sviluppo importante durante il lockdown, rendendo evidente a tutte le imprese l' importanza di Pensare Digitale, un concetto rappresentato dal nuovo payoff della società», la cui attività però è «stata influenzata dall' evolversi della contingente situazione epidemiologica con impatti sull' organizzazione del lavoro e sugli effetti economici futuri non ancora prevedibili allo stato attuale».

Per tale ragione, come già emerso a metà agosto sulle colonne di Repubblica la Casaleggio Associati ha chiesto l' accesso alla garanzia dello Stato per un prestito da 25mila euro. Cifra destinata per salvaguardare gli stipendi del personale ed evitare la cassa integrazione. Per l' anno in scorso la Casaleggio Associati punta «ad accompagnare le imprese nel percorso di digitalizzazione e di evoluzione dei modelli di business ora sempre più essenziali per rimanere sul mercato».