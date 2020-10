CASALEGGIO SI FA IL PARTITO – IL PARAGURU M5S IN COMBUTTA CON DI BATTISTA STA PREPARANDO LA SUA “COMMUNITY” SULLA BASE DELLA BANCA DATI DEGLI ISCRITTI AL BLOG, QUASI IL DOPPIO DI QUELLI DEL MOVIMENTO - LA SCISSIONE È GIÀ MATURATA A BRUXELLES. "DIBBA" E LA LEZZI CHIEDONO IL RINVIO DEGLI STATI GENERALI. L’OFFENSIVA SERVE A DELEGITTIMARE I GOVERNISTI IN UN MOMENTO IN CUI IL “CHE GUEVARA DI ROMA NORD” HA PERSO APPEAL E HA CAPITO CHE NON OTTERRÀ DELEGATI…

1 - PARTONO DAL BLOG 5S I PROGETTI DI SCISSIONE DI CASALEGGIO & CO.

Estratto dell’articolo di Carmelo Lopapa per “la Repubblica”

Davide Casaleggio sta costruendo il suo partito parallelo. La base sono gli iscritti al Blog delle stelle, quasi il doppio rispetto a quelli del Movimento. Una nuova community, insomma, che dovrebbe nascere dal la guerra che si sta consumando sotto traccia per conquistare la banca dati di centinaia di migliaia di nomi, cellulari, indirizzi mail. Con vincoli per la privacy un tantino elastici e facilmente aggirabili.

È quel che sta accadendo nel backstage del M5S a poche settimane dagli Stati generali che dovrebbero risollevare le sorti della creatura di Grillo ormai in caduta libera di consensi. Assise che invece rischiano di sancire la rottura e la conseguente scissione del gruppo che fa capo a Davide Casaleggio e al "tribuno" Alessandro Di Battista, col loro seguito parlamentare.

I due potrebbero avere già un intero arsenale di dati e potenziali "attivisti" in cassaforte per il futuro, ipotetico Movimento. La scissione sta già maturando a Bruxelles, dove i fedelissimi di "Dibba" sono pronti a lasciare. Corrao e Pedicini in odore di espulsione: sono fra i nove firmatari di un documento di critica ai vertici. Ieri nuovi esodi a Roma, coda di un'emorragia in atto da mesi.

(…) «Casaleggio è divenuto il dominus del M5S, sta conducendo una sua campagna congressuale e rivendica il diritto di gestire piattaforma e Movimento come più gli aggrada», racconta Marco Canestrari, ex braccio destro del padre Gianroberto e autore con Nicola Biondo di alcuni saggi sulla storia segreta del M5S ("Il sistema Casaleggio", l'ultimo). (…)

2 - I 5 STELLE FERMANO DI BATTISTA: NO AL RINVIO DEGLI STATI GENERALI

Alessandro Trocino per il “Corriere della Sera”

Il primo è Alessandro Di Battista. Segue a ruota Barbara Lezzi. Poco dopo ecco Ignazio Corrao. Un' uscita concordata che chiede il rinvio di quegli Stati generali che pure loro stessi avevano chiesto di affrettare e che, peraltro, sono già cominciati.

«Non è il momento», dicono, «c' è la pandemia». Passano poche ore e da Vito Crimi arriva lo stop: gli Stati generali si concluderanno, come previsto, il 14 e 15 novembre. Intanto infuria la polemica su Davide Casaleggio. Una manina diffonde un documento dei Verdi europei del settembre 2019, nel quale se la prendevano con il fondatore «sovrano assoluto» e con i Cinque Stelle «burattini».

L' offensiva dell' area Di Battista viene spiegata così da fonti non amiche, interne al Movimento: «Hanno perso appeal mediatico, hanno visto che dalle assemblee regionali non otterranno quasi delegati e così, sapendo di straperderli, hanno deciso di boicottare e delegittimare gli Stati generali».

Questo, invece, il ragionamento dell' ex parlamentare: «Il momento è drammatico, la gente spaventata e preoccupata, le misure generano rabbia e tensioni sociali. È giusto che i membri del governo si concentrino sulla pandemia, se saremo costretti a rinviare gli Stati generali non mi metterò certo a far drammi, anzi: sono assolutamente d' accordo. Prima il Paese». Poi aggiunge due carichi alle preoccupazioni: i suicidi e l' usura: «C' è chi protesta ma c' è anche chi si ammazza in silenzio».

Per l' ex deputato «chi ha incarichi pubblici non dovrebbe in questo momento avere un minuto di distrazione mentale dovuta a questioni interne». La vede così anche Corrao, che definisce il M5S «una copia sbiadita del Pd». Poi descrive così la struttura in tre gruppi decisa per gli Stati generali: «Cerchi magici e capi comunicazione = Clero. Portavoce di livello regionale, nazionale ed europeo = Nobiltà. Portavoce comunale e attivisti = Terzo Stato».

La risposta di Crimi è gelida. Una nota nella quale spiega che bisogna essere «solidi e compatti» e che la data non cambia. Si fa notare come Di Battista abbia fatto un post con la sua «mozione», ma che nessuno, compreso Casaleggio, abbia scritto una riga per celebrare l' evento tanto richiesto.

A proposito di Casaleggio, il documento dei Verdi europei è durissimo. Ed è ancora più rilevante visto che una parte del gruppo 5 Stelle - proprio quella che fa capo ai dibattistiani - votando contro la Politica agricola comune sembrava volere un' alleanza proprio con i Verdi. Gli stessi che, si rende noto ora, non apprezzano affatto «il sovrano assoluto». Intanto il gruppo «Parole guerriere» ribadisce la sua proposta: «Associazione Rousseau diventi fornitore di servizi puro, prima della votazione finale degli Stati generali».

A complicare le cose in casa M5S, l' addio di una deputata, in direzione Leu, Rina De Lorenzo, ma soprattutto di una senatrice, che assottiglia la maggioranza già esigua. È Tiziana Drago, polemica perché «non ascoltata» sui temi della famiglia e dell' istruzione .

