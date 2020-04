10 apr 2020 15:21

CASALINO, ABBIAMO UN PROBLEMA - SLITTA ANCORA LA CONFERENZA STAMPA DI CONTE: NON PIÙ ALLE 14 MA ALLE 17 (GIÀ IERI SERA AVEVA ANNUNCIATO UN'APPARIZIONE POI CANCELLATA) - NON POTRÀ NON PARLARE DEL MES E DEL FLOP ALL'EUROGRUPPO: DOVRÀ SPIEGARE CHE POSIZIONE PORTERÀ AL TAVOLO DEL CONSIGLIO EUROPEO ORA CHE GUALTIERI HA FIRMATO L'ACCORDICCHIO