DAGONEWS

ROCCO CASALINO E JOSE CARLOS ALVAREZ

Quando ''La Verità'' ha rivelato la segnalazione all'antiriciclaggio delle operazioni di trading online del suo fidanzato, Rocco Casalino ha subito accolto la richiesta del cronista del ''Corriere della Sera'' per un'intervista chiarificatrice. Che, tra ''la mille euro che fa avanti e indietro'' non aveva chiarito molto sulle spericolate operazioni finanziarie del cubano Jose Carlos Alvarez, ma aveva chiarito una cosa: i due erano in crisi da tempo e il portavoce del premier conviveva ancora con José solo per non metterlo in mezzo a una strada nel pieno del lockdown. Un po' distratto, il buon Rocco, ma dal cuore d'oro.

Tanto che pochi giorni dopo lo stesso Josè ha parlato con ''Repubblica'' confermando che '' Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%'' e che dunque fare domande sulla sua ludopatia serviva solo a colpire politicamente l'ex concorrente del ''Grande Fratello''. Nella faccenda restavano molti punti oscuri, come i prestiti, i bonifici ballerini e la società che avevano aperto insieme. Ma poveri, perché accanirsi? Se i due vivevano da separati in casa, come poteva il nostro Ta-Rocco sapere su che siti navigava e quali soldi investiva? Anche se Rocco non era poi cos' distratto, visto che si faceva mandare pure gli scontrini delle crocchette per il cane prima di mandare i soldi al compagno annoiato.

Nei giorni seguenti, come raccontato su Dagospia, Jose ha passato qualche giorno a Milano dove ha incontrato vecchi amici della comunità cubana, un gruppetto molto allegro e molto nottambulo, e diceva a tutti di essersi staccato davvero dal suo storico fidanzato (stavano insieme da 6 anni).

E invece i due cercavano solo di depistare la stampa, cui avevano raccontato in coro la storiella della coppia scoppiata, tanto che ''Chi'' li ha pizzicati insieme in Salento, e stavolta non siamo davanti a un ''finto-rubato'' come quelli di Conte o della Boschi. Non solo: ieri sera i due sono stati avvistati sul turbolento volo Brindisi-Roma, funestato dal maltempo e atterrato alle 20.30 a Fiumicino. All'arrivo si sono scambiati baci ed effusioni come due scolaretti in preda agli ormoni. Auguri e felice trading alla coppia ritrovata.

rocco casalino con il suo compagno marco (8) ROCCO CASALINO CON IL COMPAGNO JOSE CARLOS ALVAREZ AGUILA