11 ott 2019 19:20

CASSANDRA MIELI: ''SE I GIALLOROSSI PERDONO IN UMBRIA SI APRIREBBE UNA CRISI EPOCALE'' - ''IL GOVERNO STA INSIEME CON LO SPUTO, NEL M5S C'È UN MARASMA, TRA CHI VUOLE STARE COL PD E CHI CON LA LEGA. IL PREMIER CONTE È DIVENTATO IL PILASTRO DELLA STORIA DI DUE SECOLI DI SINISTRA, ORMAI LO APPOGGIA SOLO IL PD IN PIENO, È DIVENTATO DEL PD'' (SCOMMETTIAMO CHE NON CADE NULLA, INVECE?)