19 set 2020 16:58

CASTA A 5 STELLE – MATTIA FELTRI APRE COME UNA SCATOLETTA DI TONNO DI MAIO. IERI L'EX BIBITARO DEL SAN PAOLO TUONAVA: “DOPO 30 ANNI VEDREMO CANCELLATI I VOLI DI STATO, ANCHE COSÌ SI È RIVOLUZIONARI”. ANCORA: “SE MI VEDETE IN AUTO BLU LINCIATEMI” - PER DIRNE UNA, OGGI DI MAIO HA UNO STAFF PERSONALE DA 710 MILA EURO L'ANNO - GIGGINO, COM'È QUELLA SOLFA CHE RIPETE OGNI GIORNO? CHI VOTA 'NO' SCEGLIE LA VECCHIA POLITICA? CORAGGIO, ANCORA UN ULTIMO SFORZO...”