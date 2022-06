IL CAVALIER POMPETTA NON MUORE MAI – GRAMELLINI: “SE UN SIGNORE DI OTTANTASEI ANNI SEDUTO SU UNA PILA DI MILIARDI PREFERISCE RACCONTARE BARZELLETTE SOPRA UN PALCO INVECE CHE RIMANERSENE IN PACE IN UNA DELLE SUE VILLE, SIGNIFICA UNA COSA SOLA: CHE GLI PIACE. D'ALTRONDE FU LUI A DIRE, QUANDO GLI CHIESERO QUAL ERA STATO IL MOMENTO PIÙ EMOZIONANTE DELLA SUA VITA: ‘LA VOLTA IN CUI UN TIFOSO FUORI DALLO STADIO MI GRIDÒ: SILVIO, SEI UNA BELLA FIGA’”

Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera”

Che cosa spinge un uomo che ha messo russi e americani intorno allo stesso tavolo a salire su un palco in una torrida giornata estiva per presentare il sindaco uscente di Monza, estraendo dal cilindro del perfetto venditore l'ennesima barzelletta rompighiaccio: «Hanno chiesto a cento ragazze se farebbero l'amore con Berlusconi: 33 hanno risposto "magari" e 67 "ancora?"»?

Che cosa lo induce a promettere, o minacciare, otto mesi di campagna elettorale ripetitiva e faticosissima, per lui e per quanti di noi lo seguono dal secolo scorso? A tornare in A con il piccolo Monza dopo avere vinto il mondo con il grande Milan? A salutare Chiara Ferragni e Fedez in un ristorante - «Sono l'unico più famoso di voi» - dimostrando che, se Fedez non sa neanche chi è Strehler, lui sa persino chi è Fedez? Ci si è sempre chiesti perché Berlusconi si fosse messo in politica, attività che palesemente lo annoia (non foss' altro che per la compagnia).

E la risposta è sempre stata: per salvare le aziende, evitare i processi, conservare il potere. Risposta giusta, ma bisogna ammettere che non basta più a spiegare questo accanimento. Se un signore di ottantasei anni seduto su una pila di miliardi preferisce raccontare barzellette sopra un palco invece che rimanersene in pace in una delle sue ville, significa una cosa sola: che gli piace. D'altronde fu lui a dire, quando gli chiesero qual era stato il momento più emozionante della sua vita: «La volta in cui un tifoso fuori dallo stadio mi gridò: Silvio, sei una bella f...».

