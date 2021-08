UN CAVALIERE PER LA MELONI – LA “DUCETTA” IERI È ANDATA IN PELLEGRINAGGIO A VILLA CERTOSA PER RICEVERE RASSICURAZIONI SUL FUTURO DEL CENTRODESTRA. GIORGIA PUNTA SUL CONTRIBUTO DEL “BANANA” PER RIPULIRSI A LIVELLO INTERNAZIONALE: ANCHE SE È IN ASCESA NEI SONDAGGI, RISCHIA DI FINIRE NELL’ANGOLO DEGLI IMPRESENTABILI COME UNA LE PEN QUALSIASI. E L’UNICO CHE PUÒ AIUTARLA E IL VECCHIO SILVIONE…

BERLUSCONI MELONI SALVINI

1 - PERCHÉ BERLUSCONI HA INVITATO GIORGIA MELONI A VILLA CERTOSA - SUL TAVOLO IL FUTURO DELLA CENTRODESTRA: FRATELLI D’ITALIA, PUR IN ASCESA, RISCHIA DI FINIRE STERILE IN UN ANGOLO PER IL SUO ANTI-EUROPEISMO, COME UNA MARINE LE PEN QUALSIASI. E IL CAVALIER È L’UNICO CHE PUÒ RIVERGINARE SALVINI E MELONI PORTANDOLI ATTRAVERSO LA FUTURA FEDERAZIONE CENTRISTA NEL PARTITO POPOLARE EUROPEO – IN BALLO ANCHE COME RIPARARE LO SGARBO SUBITO IN RAI E UN AMMORBIDIMENTO SULLA QUESTIONE NO-VAX

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/perche-berlusconi-ha-invitato-giorgia-meloni-villa-certosa-278624.htm

SILVIO BERLUSCONI GIORGIA MELONI

2 - BLITZ DI MELONI A VILLA CERTOSA "SILVIO, ASPETTO SEGNALI CHIARI"

Amedeo La Mattina per "la Stampa"

Con un invito nel suo buen ritiro in Sardegna Silvio Berlusconi fa la mossa distensiva che Giorgia Meloni si aspettava anche da parte di Matteo Salvini. Il leader di Fi nei giorni scorsi aveva ammesso che l'esclusione di FdI dal Cda Rai era stato uno «sgarbo» a cui rimediare. Come? «Non sono andata Villa Certosa per parlare di poltrone - precisa Meloni - ma per sapere quali fossero le intenzioni per il futuro del centrodestra».

draghi berlusconi

L'ex premier crede ancora in questa coalizione? C'è un gioco per marginalizzare FdI considerata troppo forte e ingombrante? Un gioco che potrebbe compromettere l'ipotesi di un futuro governo di centrodestra.

Berlusconi ha smentito in maniera categorica queste ipotesi, confermando che la prospettiva rimane quella di un centrodestra che si presenterà unito alle prossime elezioni politiche, come sta avvenendo alle amministrative. E che Forza Italia, FdI e Lega governeranno insieme.

GIORGIA MELONI SILVIO BERLUSCONI

Per il Cavaliere questa esperienza di governo guidato da Mario Draghi è una parentesi dovuta all'emergenza politica e sanitaria. Ed è chiaro, ha spiegato Berlusconi, che ci possano essere contrasti e incomprensioni dato che una parte del centrodestra sta in questa maggioranza «anomala».

SELFIE DI MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI

«In futuro non parteciperemo più a governi con il Pd e 5 Stelle», ha promesso. Parole che Berlusconi ha detto altre volte e ogni volta c'è sempre una contingenza che cambia le carte in tavola. Nel 2018 Meloni aveva chiesto a lui e a Salvini di sottoscrivere un patto anti-inciucio: non firmarono e, all'indomani del voto, il Carroccio diede vita al primo governo Conte. Insomma, le perplessità in casa FdI sono tante.

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

È anche vero che oggi i rapporti di forza dentro il centrodestra sono cambiati, con il partito di Meloni diventato per molti sondaggi la prima forza politica. Ma è proprio il presunto sorpasso ai danni del Carroccio a produrre tutte le fibrillazioni. Così ci prova Berlusconi a vestire di nuovo i panni del federatore con l'invito a pranzo a Villa Certosa.

meme sulla crisi di governo salvini berlusconi meloni

Non sono mancate momenti di relax e l'immancabile giro per l'enorme parco con la macchinetta elettrica guidata dal padrone di casa, che ha mostrato con orgoglio agli ospiti l'eccezionale varietà di piante: Giorgia a suo fianco e dietro la fidanzata Marta Fascina e Ignazio La Russa.

Quando si sono fermati sotto il famoso vulcano delle feste di una volta, La Russa ha fatto questa una battuta a Berlusconi: «Tu sei l'unico uomo al mondo che si è fatto un suo vulcano sotto casa. Io invece la casa me la sono costruita sotto l'Etna...». Qualche barzelletta del Cavaliere, «clima di grande cordialità, Berlusconi «molto caloroso», raccontano fonti di FdI.

giorgia meloni ignazio la russa

Superate tutte le incomprensioni? Meloni aspetta i fatti, «segnali chiari». Senza chiedere nulla, precisa La Russa, che riguardi le «poltrone di nessun tipo, neanche le candidature alle amministrative». Sì, perché rimangono aperte le candidature per le suppletive a Siena e Roma Primavalle, e quella della Calabria che era stata affidata al capogruppo azzurro della Camera Roberto Occhiuto. Per Meloni non è chiuso nemmeno questo capitolo se prima non ci saranno quei «segnali chiari».

berlusconi salvini meloni

Quali? Spetta a loro, dicono in FdI, fare la prima mossa, Berlusconi e soprattutto Salvini. Al di là della «calorosa ospitalità» a Villa Certosa, rimangono le incognite sul comportamento di leader leghista. Il quale ieri a Palermo ha fatto notare che «i problemi al governo riusciamo ad affrontarli e risolverli, fuori dal governo è difficile». Il rapporto con Meloni? «Idilliaco». Cosa che in effetti non è.

Adesso dovrebbe succedere che lo stesso Berlusconi non sia sempre dalla parte del Carroccio, che chieda al suo presidente della Commissione Vigilanza Rai Alberto Barachini di dimettersi per fare posto a un esponente di FdI. Un altro segnale chiaro potrebbe essere una sorta di intergruppo parlamentare per stabilire alcune battaglie comuni, cosa che l'ex premier ritiene possibile. Per Meloni niente federazione, tantomeno il partito unico, almeno adesso.

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

Per lei si potrebbe fare solo se e quando tutto il centrodestra sarà o al governo o all'opposizione. Poi le questioni ancora più delicate. FdI si aspetta che Lega e FI non lavorino a una legge elettorale proporzionale che potrebbero portare nel nuovo Parlamento alla riedizioni delle larghe intese. Mentre sull'elezione del nuovo capo dello Stato Berlusconi e Meloni hanno concordato che il centrodestra voterà lo stesso candidato. E se dovesse emergere la candidatura del Cavaliere, FdI è pronta a sostenerla. Tutto scritto sulla sabbia?