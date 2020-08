11 ago 2020 17:34

E LA CECCARDI VORREBBE GOVERNARE LA TOSCANA? – GAFFE COLOSSALE DELL’ACCOUNT TWITTER UFFICIALE DELLA LEGA, CHE SPOSTA VIAREGGIO IN PROVINCIA DI PISA (IN REALTÀ È LUCCA) – SARÀ PER QUESTO CHE LA CECCARDI E SALVINI SONO STATI CONTESTATI IN PIAZZA? - I TWEET: “LA PAGINA DELLA LEGA SCRIVE CHE VIAREGGIO È IN PROVINCIA DI PISA. CHI LA GESTISCE, LA BORGONZONI?”