LA CENSURA NON E' MAI DEMOCRATICA - ALEXEI NAVALNY IN SOCCORSO DI TRUMP: "NON DITEMI CHE È STATO BANDITO PER AVER VIOLATO LE REGOLE DI TWITTER. RICEVO MINACCE DI MORTE QUI OGNI GIORNO PER MOLTI ANNI E TWITTER NON HA MAI VIETATO NULLA" - L'ANALISI DEL "WALL STREET JOURNAL": "LE OPINIONI DISSENZIENTI NON SVANIRANNO PERCHÉ GLI AD DEL SETTORE TECH LO VIETANO. I PUNTI DI VISTA ANDRANNO IN CLANDESTINITÀ, FORSE SI RADICALIZZERANNO NELLA FRUSTRAZIONE, E ALLA FINE ESPLODERANNO PER LE STRADE..."

Il sentimento populista di destra può essere bandito dalla vita americana dalla forza bruta della censura dei social media? Stiamo per scoprirlo. Dopo l'invasione del Campidoglio da parte della folla di mercoledì che ha interrotto il conteggio dei voti elettorali, le grandi aziende tecnologiche si sono mosse, aggressivamente e all'unisono, contro Donald Trump e i suoi sostenitori. Le aziende dicono di voler emarginare la frangia violenta, ma la loro censura invece la farà crescere – scrive il WSJ nel suo editoriale.

Giovedì e venerdì sono arrivati i divieti di Facebook e Twitter a Donald Trump. Date le circostanze straordinarie, alcuni commentatori che normalmente si oppongono alla censura del web sono rimasti tranquilli.

Un'eccezione che merita di essere ascoltata è Alexei Navalny, il sostenitore della democrazia russa e flagello di Vladimir Putin, avvelenato l'anno scorso. Egli ha sottolineato che, a differenza del processo elettorale aperto che ha spodestato Trump, le decisioni dei social-media di "de-piattaformare" i funzionari eletti sono inspiegabili e arbitrarie. “Non ditemi che è stato bandito per aver violato le regole di Twitter. Ricevo minacce di morte qui ogni giorno per molti anni e Twitter non vieta nessuno", ha twittato Navalny. Ha aggiunto che mentre Twitter è un'azienda privata, "abbiamo visto molti esempi in Russia e in Cina di tali aziende private che sono diventate le migliori amiche dello stato quando si tratta di censura".

Poi i giganti della tecnologia si sono mossi contro Parler, il concorrente di Twitter che è un paradiso per i sostenitori di Trump e per le figure più estreme. Google e Apple hanno tolto a tempo indeterminato Parler dai loro app store durante il fine settimana, paralizzando la sua vitalità sui telefoni cellulari.

Poi Amazon ha dato il colpo di grazia, annunciando che domenica avrebbe ritirato il servizio cloud su cui Parler si basa per archiviare i dati. I giganti della tecnologia in fuga dicono che Parler ospita materiale che incoraggia la violenza. Anche se Parler ha una politica contro l'incitamento, Apple ha indicato i recenti post violenti che il sito non ha eliminato. Non è come se i contenuti violenti non fossero stati pubblicati sulle piattaforme più grandi.

La più lassista moderazione dei contenuti di Parler assomiglia all'approccio adottato dalle società di social-media all'inizio e a metà degli anni '20, prima che la Silicon Valley si inasprisse sulle sue precedenti teorie su un internet aperto che promuove la democrazia. Il Journal ha riferito sabato che "nei giorni scorsi, Parler ha raddoppiato il suo team di moderatori volontari chiamati 'giurati', fino a più di mille" e ha proposto ulteriori misure di applicazione. Ma Parler è ora un obiettivo politico, e non sarà l'ultimo.

I sociologi hanno documentato come le tribù politiche americane fanno sempre più acquisti in negozi diversi, vivono in luoghi diversi e hanno gusti diversi. Questo divario culturale ha contribuito all'ascesa di Donald Trump, e la segregazione politica di Internet lo amplierà.

I conservatori di ogni tipo hanno visto Twitter e Facebook adottare misure straordinarie per oscurare i legittimi resoconti su Hunter Biden nel periodo precedente le elezioni. Ora una confederazione informale di guardiani del web sta metodicamente distruggendo un concorrente che è stato creato per assecondare le loro opinioni.

Le opinioni dissenzienti non svaniranno perché gli amministratori delegati del settore tech lo vietano. I punti di vista andranno in clandestinità, forse si radicalizzeranno nella frustrazione, e alla fine esploderanno per le strade. Gli abusi politici percepiti dalle aziende tecnologiche stanno diventando uno dei principali motori del populismo nel XXI secolo, e le mosse delle aziende su Parler forniranno un'infusione di carburante.

Tanto più che la Silicon Valley si sta avviando verso i progressisti che presto domineranno Washington. I democratici applaudono le nuove liste nere della tecnologia, e per mesi hanno minacciato Mark Zuckerberg su Facebook se non avesse censurato i contenuti politici a loro sgraditi. Le grandi aziende tecnologiche possono essere private, ma la loro censura su richiesta dei potenti del governo solleva questioni morali e legali.

Nel caso Marsh contro Alabama (1946), la Corte Suprema ha stabilito che una città di proprietà privata non può limitare la distribuzione di materiale religioso perché la società è un governo di fatto. Anche le aziende tecnologiche che dominano il flusso di informazioni negli Stati Uniti e che censurano per volere dei potenti democratici meritano il controllo del Primo Emendamento. La messa al bando della Parler da parte delle aziende tecnologiche può anche violare le leggi antitrust.

Joe Biden ha detto venerdì che l'America ha bisogno di un partito di opposizione "di principio e forte". Qualunque sia il futuro del GOP, e nonostante la diffusa repulsione per le azioni del Presidente della scorsa settimana, decine di milioni di suoi sostenitori saranno la base di questo partito di opposizione. I nuovi e aggressivi usi del potere aziendale, politicamente approvato, per mettere a tacere ampie fasce della destra, saranno distruttivi in un modo che tutti gli americani potrebbero rimpiangere.