CENTO CIVILI SONO STATI UCCISI NEL RAID ISRAELIANO CONTRO UNA SCUOLA A GAZA, DECINE I FERITI - HAMAS SOSTIENE CHE L'EDIFICIO ERA UN RIFUGIO PER SFOLLATI, MENTRE PER L'ESERCITO DELLO STATO EBRAICO SI TRATTAVA DI UN CENTRO DI COMANDO DEI TERRORISTI: "NE ABBIAMO UCCISI 20" - GIUSEPPE CONTE INDOSSA LA KEFIAH: "CHIEDIAMO AL GOVERNO ITALIANO DI RICHIAMARE IL NOSTRO AMBASCIATORE A TEL AVIV IN SEGNO DI FERMA PROTESTA CONTRO GLI INCESSANTI CRIMINI DI GUERRA DEL GOVERNO NETANYAHU"

IDF,'ESAGERATO IL BILANCIO DI HAMAS, UCCISI 20 TERRORISTI'

israele bombarda scuola a gaza 3

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - L'esercito di Israele afferma di aver ucciso almeno 20 terroristi, tra cui "comandanti di alto rango" di Hamas, che erano nella sala di comando allestita nella scuola a Gaza City. Lo riportano i media israeliani. L'Idf contesta le affermazioni di Hamas secondo cui nell'attacco sarebbero stati uccisi più di 100 palestinesi.

"Secondo un esame preliminare, i numeri pubblicati da Gaza sono esagerati e non corrispondono alle informazioni disponibili nell'Idf, alle munizioni utilizzate e all'accuratezza dell'attacco", dichiara aggiungendo di avere un video in cui si vede che "non c'erano donne o bambini nell'area prima dell'attacco".

GUERRA IN MEDIO ORIENTE, HAMAS DENUNCIA L’ATTACCO DI UNA SCUOLA A GAZA: “CENTO MORTI”. L’IDF: “COVO DI TERRORISTI”

israele bombarda scuola a gaza 1

Almeno 100 persone sono rimaste uccise e altre decine ferite nel raid israeliano contro una scuola a Gaza City, secondo quanto riportano oggi fonti mediche e di sicurezza del territorio palestinese. L'ufficio stampa del governo controllato da Hamas denuncia che le forze israeliane hanno attaccato la scuola Al-Tabeen, usata come rifugio per gli sfollati, durante la preghiera del mattino.

Decine di persone sono morte nell'incendio provocato dai bombardamenti. Le forze israeliane hanno dichiarato di aver condotto un «attacco di precisione contro i terroristi di Hamas che operavano in un centro di comando e controllo nascosto nella scuola di Al Taba'een, situata accanto a una moschea di Daraj Tuffah, usata come rifugio dai residenti di Gaza City».

L'Idf ha anche affermato che «prima del raid sono state prese numerose misure per mitigare il rischio di colpire civili, compreso l'uso di munizioni precisione, ricognizione aerea e informazioni di intelligence». E poi ha accusato Hamas di violare «in modo sistematico la legge internazionale, operando dai rifugi dei civili e sfruttando brutalmente la popolazione e le istituzioni civili come scudi umani per le loro attività terroristiche». Secondo l'Onu, 477 delle 564 scuole di Gaza sono state colpite durante la guerra a Gaza, stando ai dati fino allo scorso 6 luglio. [...]

attacco israeliano a khan yunis striscia di gaza 1

MO: CONTE, DOPO NUOVA STRAGE, ITALIA RICHIAMI AMBASCIATORE

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - "Altri cento civili palestinesi, molti bambini e donne, fatti a pezzi dalle bombe israeliane sganciate su una scuola-rifugio di Gaza affollata per l'ora della preghiera. Ogni giorno una nuova strage, anche più atroce, mentre chi sopravvive alle bombe muore di fame, sete e malattie.

A uno sterminio sistematico messo in atto da un governo estremista che giustifica ogni massacro e teorizza una nuova "morale" che consente di far morire di fame due milioni di palestinesi. Le condanne non bastano più. Chiediamo al governo italiano di richiamare il nostro ambasciatore a Tel Aviv in segno di ferma protesta contro gli incessanti crimini di guerra del governo Netanyahu". Lo chiede il presidente M5s, Giuseppe Conte.

