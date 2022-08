DONNE PERICOLOSE - NON PROVATE A PRONUNCIARE IL NOME DI NANCY PELOSI A JOE BIDEN: INCAZZATISSIMO, È DIR POCO. L’AVEVA PREGATA IN TUTTI I MODI DI NON METTERE PIEDE A TAIWAN. NIENTE, A 82 ANNI LA PELOSI VOLEVA ESSERE RICORDATA COME LA DONNA CHE HA SFIDATO LA CINA. UNA DIMOSTRAZIONE DI “CELODURISMO” CHE HA SORTITO L’EFFETTO DI RIAVVICINARE PECHINO A MOSCA. E PER LA SUA INTEMERATA NANCY PELOSI HA PERSO ANCHE L’OPPORTUNITÀ DI TRASCORRERE UN SOLARE VACANZA ITALIA, COME AMBASCIATRICE A ROMA