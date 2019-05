IL CENTRODESTRA SI AGGIUDICA IL PIEMONTE. IL CANDIDATO DI LEGA, FORZA ITALIA E FRATELLI D'ITALIA ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE, ALBERTO CIRIO, È DATO PRIMO CON UNA FORCHETTA CHE OSCILLA TRA IL 45 E IL 49%. SEGUE, STACCATO, SERGIO CHIAMPARINO, CANDIDATO DEL CENTROSINISTRA NONCHÉ GOVERNATORE USCENTE, CON UN RISULTATO TRA IL 36 E IL 40,5%. MALE IL M5S, TRA IL 12 E IL 16% DEI VOTI

Franco Grilli per Il Giornale.it

ALBERTO CIRIO

Il centrodestra si sarebbe aggiudicato il Piemonte. Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia alla presidenza della Regione, Alberto Cirio, è dato primo con una forchetta che oscilla tra il 45 e il 49%.

Segue, staccato, Sergio Chiamparino, candidato del centrosinistra nonché governatore uscente, con un risultato tra il 36 e il 40,5%.

Male il Movimento 5 Stelle, che ha presentato Giorgio Bertola: il candidato grillino fermerebbe tra il 12 e il 16% dei voti. A chiudere, Valter Boero per il Popolo per la Famiglia, tra lo zero e l'uno per cento dei consensi.

silvio berlusconi con alberto cirio

"Per me non sono una sorpresa gli exit poll del Piemonte. Sul territorio si percepiva la forza di Cirio. Questa presunta remuntada di Chiamparino non la capisco proprio", così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, nel corso della trasmissione Porta a Porta. A Molinari ha fatto eco Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera dei deputati: "Gli exit poll sul voto regionale in Piemonte sono netti a tal punto da indurre ad abbandonare ogni prudenza sull'esito del voto. Invece restiamo prudenti in attesa dei conteggi finali. Rilevo però che la vittoria di Alberto Cirio è la vittoria dei piemontesi che vogliono la Tav, chiedono sviluppo e crescita, infrastrutture più moderne e meno burocrazia".

CHIARA APPENDINO E SERGIO CHIAMPARINO

Secondo i dati del Viminale, l'affluenza definitiva alle elezioni regionali del Piemonte alle ore 23:00 è del 64,30. Nella scorsa tornata elettorale era arrivata al 67,14%.

chiamparino cirio