IL CENTRODESTRA STA ESPLODENDO – TRA LA RUSSA E TOTI VOLANO GLI STRACCI IN TRANSATLANTICO DOPO IL FLOP CASELLATI: “AVETE TRADITO VOI E FORZA ITALIA. STAI GIÀ FESTEGGIANDO?”, INCALZA IL SENATORE DI FRATELLI D’ITALIA. LA REPLICA DEL GOVERNATORE LIGURE: “NO, VI LASCIO ANDARE AVANTI. SAREI CONTENTO SE AVESSI 70 PARLAMENTARI MA NON È COSÌ” – LA CONTROREPLICA DI LA RUSSA:..

ignazio la russa foto di bacco (2)

(ANSA) Scintille tra Ignazio La Russa e Giovanni Toti in Transatlantico, davanti ai giornalisti pochi istanti dopo la fine dello spoglio, caratterizzato da una cinquantina di franchi tiratori nel centrodestra. "Hai gia' espresso la tua soddisfazione per il risultato, stai gia' festeggiando?", saluta l'ex ministro FdI il Governatore ligure, con un sorriso che celava a stento grande disappunto.

GIOVANNI TOTI

E Toti, impeturbabile, replica: "No, vi lascio spazio, vi lascio andare avanti...". Quindi, pochi minuti dopo, sempre davanti ai taccuini dei cronisti, un secondo scambio molto acido tra i due, stavolta vicino agli ascensori del palazzo. Chi ha tradito? Viene chiesto sempre a La Russa: "Guardate tra i centristi e in Forza Italia", risponde. A quel punto, casualmente, passa di nuovo Toti. I cronisti gli riferiscono l'accusa di La Russa: "Io sarei contento se avessi 70 parlamentari - ribatte il dirigente di Coraggio Italia - ma non e' cosi'". Taglia corto La Russa, masticando amaro: "Infatti, ne hai la meta'".

ignazio la russa coraggio italia di giovanni toti e luigi brugnaro brugnaro toti renzi toti berlusconi meloni salvini toti ignazio la russa incazzato ignazio la russa foto di bacco (1)