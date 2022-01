28 gen 2022 16:01

IL CENTRODESTRA STA ESPLODENDO/2 - L’ACCUSA DI GIORGIA MELONI: “FRATELLI D'ITALIA, ANCHE ALLA QUINTA VOTAZIONE, SI CONFERMA COME PARTITO GRANITICO E LEALE. ANCHE LA LEGA TIENE. NON COSÌ PER ALTRI. C'È CHI IN QUESTA ELEZIONE, DALL'INIZIO HA APERTAMENTE LAVORATO PER IMPEDIRE LA STORICA ELEZIONE DI UN PRESIDENTE DI CENTRODESTRA. OCCORRE PRENDERNE ATTO, E NE PARLERÒ CON SALVINI…”