IL CERCHIO INTORNO A TRUMP SI STRINGE – PARALLELAMENTE ALLA CLAMOROSA PERQUISIZIONE DEL RESORT DI MAR-A-LAGO, PROSEGUE L’INCHIESTA DI NEW YORK PER FRODE FISCALE: L’EX PUZZONE DELLA CASA BIANCA NON HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DELLA PROCURATRICE LETITIA JAMES, INVOCANDO IL QUINTO EMENDAMENTO E RIPETENDO PER 440 VOLTE “SAME ANSWER”, STESSA RISPOSTA (NO COMMENT). IL SOSPETTO DEGLI INQUIRENTI È CHE LA TRUMP ORGANIZATION ABBIA MANIPOLATO IL VALORE DI ALCUNI BENI PER OTTENERE CONDIZIONI FINANZIARIE MIGLIORI…

Estratto dell’articolo di Francesco Semprini per “la Stampa”

«Same answer», stessa risposta. È la formula ripetuta 440 volte da Donald Trump durante le quattro ore di interrogatorio sotto giuramento che si sono svolte mercoledì alla procura di New York, nell'ambito delle indagini sull'operato delle società di famiglia dell'ex presidente degli Stati Uniti.

Dinanzi alla procuratrice generale Letitia James - riferisce l'avvocato Ron Fischetti - il tycoon si è avvalso della facoltà di non rispondere invocando il Quinto emendamento della Costituzione, ed ha risposto ad una sola domanda, la prima, quella sul suo nome e cognome: "Donald J. Trump".

Per il resto è stato un continuo «stessa risposta», formula reiterata per ore sino a quando, nel pomeriggio, l'ex inquilino della Casa Bianca ha lasciato la procura salutando la folla di sostenitori che lo attendeva in strada.

Gli inquirenti sospettano che Trump abbia manipolato il valore di alcuni beni patrimoniali con il fisco e gli istituti di credito per spuntare condizioni finanziarie migliori. Il tycoon respinge ogni accusa di irregolarità: «Ho appena lasciato l'ufficio della procuratrice generale. Un incontro molto professionale», ha scritto ironicamente sul suo account social Truth dopo aver concluso la deposizione "muta".

«Ho un'azienda fantastica con asset straordinari, pochissimo debito e tantissimi contanti. Solo in America!», ha poi ribadito. Poche ore dopo The Donald era già nel suo resort a Bedminster, in New Jersey, per ospitare una raccolta fondi per il deputato Jeff Van Drew, Ad attenderlo c'era un parterre dai toni trionfanti.

Una delle partecipanti all'evento, Elizabeth Nader, ha raccontato che Trump ha parlato al gruppo di circa 50 persone per una mezz' ora e poi ha risposto alle loro domande: «Tutti lo hanno ringraziato per i suoi sacrifici, per ciò che ha fatto per il nostro Paese». […]

L'ex comandante in capo sembra ora avere il vento in poppa grazie anche alle vittorie della pattuglia di candidati trumpisti alle primarie del Midterm, tra cui spicca quella in Wyoming, dove la sua candidata Harriet Hageman, è destinata a battere nelle primarie del Grand Old Party per la Camera, Liz Cheney, l'acerrima nemica del tycoon.

