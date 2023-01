IL CERCHIO MAGICO DI GIORGIA - LA SORELLA ARIANNA E IL COGNATO LOLLOBRIGIDA, CHIARA COLOSIMO E “MINNIE” DONZELLI FINO ALLA SEGRETARIA PATRIZIA SCURTI: E’ LA TRINCEA MELONIANA CHE ACCENTRA POTERE E DECISIONI - DONNA GIORGIA NON HA CAPITO CHE UN LEADER CHE SI CHIUDE NEL BUNKER DEI FEDELISSIMI, PRIMA O POI, FINISCE SCORNATO - IL POTERE E’ APERTURA E RELAZIONI NON OSSESSIONE DI TRADIMENTO E COMUNELLA DI FAMIGLIA…

Estratto dell’articolo di Concetto Vecchio per “la Repubblica”

giorgia e arianna meloni

Adesso ogni sera nei tg compare lui: Tommaso Foti. Il volto bonario del melonismo. In genere ci dice che grazie alla nostra premier l'Italia è tornata a farsi rispettare nel mondo. […] Anche Giovanni Donzelli è diventato un volto familiare. Duella forsennatamente nei talk. Ma lui in tv ci andava già quindici anni fa […]

I veri potenti in famiglia

In questi primi cento giorni abbiamo imparato a conoscere le idee di Gennaro Sangiuliano […] La battaglia delle idee finora è stata affidata anche ad Eugenia Roccella […] I veri potenti però bisogna cercarli in famiglia. Come Francesco Lollobrigida, il cognato. "Lollo". […] parente fidato, vicepremier ombra. […] Sullo stesso gradino, ma invisibile, la sorella, Arianna Meloni, la moglie di Lollobrigida. […] È la coordinatrice delle decisioni che contano.

GIORGIA MELONI E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

[…] L'altra eminenza grigia è Patrizia Scurti, la responsabile della segreteria, che indovina i pensieri della leader, al punto dal portarle un bicchiere d'acqua quando la voce di Giorgia s'inceppa in un comizio […] La più ambiziosa, dicono, è Chiara Colosimo, "la nuova Meloni". Viene dalla Garbatella, come la premier. Arianna Meloni è stata la sua capo segretaria. […]

chiara colosimo con il gabbiano tatuato sull anulare sinistro

[…] La sera, a casa, nel bilocale a Roma, Donzelli divide la cucina con Andrea Delmastro Delle Vedove, il sottosegretario alla Giustizia, che ha suggerito di punire i giornalisti per la pubblicazione delle intercettazioni. […] È una classe dirigente che sa di avere addosso gli occhi dell'Europa. Ogni tanto tuttavia qualcuno cede al richiamo della foresta. […] Il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli […] ha proposto il carcere per i clienti delle prostitute se sorpresi svestiti in luogo pubblico […] Foti ha suggerito di uccidere i cinghiali che scorrazzano per Roma con carabine caricate col sonnifero. […] È questo il nuovo partito conservatore.

andrea delmastro eugenia maria roccella e il marito luigi cavallari foto di bacco gennaro sangiuliano giovanni donzelli foto di bacco (1)