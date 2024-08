IL CERCHIO ORA È COMPLETO: ANCHE TRUMP SI INFILA I GUANTONI E SCENDE SUL RING CONTRO IMANE KHELIF – IL TYCOON, DURANTE UN COMIZIO, HA AFFRONTATO IL CASO DELLA PUGILE ALGERINA IPERSEX, CHE CON I SUOI PUGNI HA COSTRETTO AL RITIRO L’ITALIANA ANGELA CARINI: “UN CAMPIONESSA ITALIANA SI È SCONTRATA CON UN BRAVO PUGILE UOMO. L'HA COLPITA DUE VOLTE COSÌ FORTE CHE NON SAPEVA COSA STESSE SUCCEDENDO” – TRUMP PARLA DI KHELIF COME DI “UNA PERSONA CHE HA FATTO LA TRANSIZIONE”, NOTIZIA MAI CONFERMATA… - VIDEO

(ANSA) - Donald Trump parla del caso Angela Carini nel corso di un suo comizio ad Atlanta. "Un campionessa italiana" si è scontrata sul ring con "una persona che ha fatto la transizione, un bravo pugile uomo. L'ha colpita due volte così forte che non sapeva cosa stesse succedendo", ha detto l'ex presidente riferendosi a Imane Khelif.

(ANSA) - "Con me gli uomini non parteciperanno agli sport femminili. Quello che sta succedendo alle Olimpiadi di Parigi accadrà anche qui con Kamala Harris".

Lo afferma Donald Trump ricordando come, quando con lui alla presidenza, gli Stati Uniti si sono aggiudicati i mondiali di calcio del 2026 e le olimpiadi a Los Angeles del 2028.

