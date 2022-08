16 ago 2022 12:03

IL CERCHIO SI STRINGE INTORNO A TRUMP! – ORMAI NON PASSA GIORNO SENZA UNA NUOVA GRANA GIUDIZIARIA PER L’EX PRESIDENTE AMERICANO: ORA SPUNTA UN’INDAGINE IN GEORGIA CONTRO RUDY GIULIANI, EX SINDACO DI NEW YORK ED EX AVVOCATO DEL MILIARDARIO. L’ACCUSA È DI INTERFERENZE ELETTORALI E PRESSIONI SUL VOTO, NEL 2020: GIULIANI AVREBBE PARTECIPATO A UNA SERIE DI INCONTRI CON RAPPRESENTANTI DEL CONGRESSO DELLA GEORGIA E AVREBBE DIFFUSO FALSE ACCUSE SULLE FRODI ELETTORALI…