CHE BEL PANSOTO CHE TIENI - ANDREA ORLANDO "RISPONDE" A GIOVANNI TOTI E AI SUOI PANSOTI DELLA VITTORIA CON UN PIATTONE DI PASTA "RIFORMISTA" - E' LA DISFIDA IPERCALORICA TRA FORCHETTONI LIGURI - VIDEO!

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ANDREA ORLANDO E I PANSOTI

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UN'ALTRA TEGOLA GIUDIZIARIA PER IL CLAN SALVINIANO - È DI DAVIDE CAPARINI, ASSESSORE AL BILANCIO LEGHISTA IN REGIONE LOMBARDIA, LA SOCIETÀ SOTTO INDAGINE IN AMERICA PER AVER CERCATO DI AGGIRARE LE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA. L'INCHIESTA DELL'FBI SI È CONCENTRATA SULLA SOCIETÀ CHE HA PROVATO A VENDERE A GAZPROMNEFT UNA TURBINA PER ESTRAZIONE DEL PETROLIO (17,3 MILIONI DI VALORE) - LA SOCIETÀ HA BASE A DUBAI ED È SCHERMATA DA UN TRUST, COME PIACE FARE AI LEGHISTI DEL ''PRIMA GLI ITALIANI''