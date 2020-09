UN'ALTRA TEGOLA GIUDIZIARIA PER IL CLAN SALVINIANO - È DI DAVIDE CAPARINI, ASSESSORE AL BILANCIO LEGHISTA IN REGIONE LOMBARDIA, LA SOCIETÀ SOTTO INDAGINE IN AMERICA PER AVER CERCATO DI AGGIRARE LE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA. L'INCHIESTA DELL'FBI SI È CONCENTRATA SULLA SOCIETÀ CHE HA PROVATO A VENDERE A GAZPROMNEFT UNA TURBINA PER ESTRAZIONE DEL PETROLIO (17,3 MILIONI DI VALORE) - LA SOCIETÀ HA BASE A DUBAI ED È SCHERMATA DA UN TRUST, COME PIACE FARE AI LEGHISTI DEL ''PRIMA GLI ITALIANI''