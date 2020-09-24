ANDREA ORLANDO E I PANSOTI
ANDREA ORLANDO E I PANSOTI
CHE BEL PANSOTO CHE TIENI - ANDREA ORLANDO "RISPONDE" A GIOVANNI TOTI E AI SUOI PANSOTI DELLA VITTORIA CON UN PIATTONE DI PASTA "RIFORMISTA" - E' LA DISFIDA IPERCALORICA TRA FORCHETTONI LIGURI - VIDEO!-
ANDREA ORLANDO E I PANSOTI
UN'ALTRA TEGOLA GIUDIZIARIA PER IL CLAN SALVINIANO - È DI DAVIDE CAPARINI, ASSESSORE AL BILANCIO LEGHISTA IN REGIONE LOMBARDIA, LA SOCIETÀ SOTTO INDAGINE IN AMERICA PER AVER CERCATO DI AGGIRARE LE SANZIONI CONTRO LA RUSSIA. L'INCHIESTA DELL'FBI SI È CONCENTRATA SULLA SOCIETÀ CHE HA PROVATO A VENDERE A GAZPROMNEFT UNA TURBINA PER ESTRAZIONE DEL PETROLIO (17,3 MILIONI DI VALORE) - LA SOCIETÀ HA BASE A DUBAI ED È SCHERMATA DA UN TRUST, COME PIACE FARE AI LEGHISTI DEL ''PRIMA GLI ITALIANI''
IL GOVERNO-OMBRA DI SALVINI PER USCIRE DAL RIFLETTORE DEI MAGISTRATI - IL LEADER LEGHISTA ORA SI DICE ''FELICE DI DELEGARE, CI SARÀ UNA SEGRETERIA POLITICA'', DIVISA PER DIPARTIMENTI, CON GIORGETTI AGLI ESTERI (LINEA EUROPEISTA) MA PURE BAGNAI ALL'ECONOMIA PER NON ALIENARE IL CORPOSO FRONTE ANTI-EURO - TOTI ORA PRENDE LE DISTANZE DAL CAPITONE DOPO AVER FATTO IL ''SALVINIANO IN INCOGNITO'' DENTRO FORZA ITALIA PER ANNI
DIVERSAMENTE ELETTI – CARLO VERDELLI INTERVISTA IACOPO MELIO, IL CANDIDATO DEL PD ALLE REGIONALI CHE HA SBANCATO A FIRENZE CON 11.233 VOTI, NONOSTANTE L’IMPOSSIBILITÀ A FARE CAMPAGNA ELETTORALE PER VIA DEL COVID E DELLA SINDROME DI ESCOBAR: PESA 25 CHILI ED È IN SEDIA A ROTELLE DA QUANDO È NATO – “LA MIA NON È UNA LEZIONE DI VITA, SEMMAI DI SOPRAVVIVENZA. SE NON APPREZZI QUELLO CHE C’È NEL FAMOSO BICCHIERE, L’UNICA ALTERNATIVA CHE HAI È BUTTARLO. MA IO…”
ROMANZO QUIRINALE – MANCA UN ANNO E MEZZO MA LA CORSA AL COLLE È APERTA: PRODI SI FA SUBITO SOTTO E BENEDICE I GIALLOROSSI - IL "MORTADELLA" NON TEME DI BRUCIARSI COME NEL 2013 E NEL FRATTEMPO E’ DIVENTATO ANCHE AMICO DI GRILLO – LA PRUDENZA DI FRANCESCHINI (ANCHE LUI TRA I PAPABILI): “CHI PARTE TROPPO PRESTO, DI SOLITO ARRIVA TROPPO TARDI” - ANCHE "VANITY" CONTE NON DISDEGNEREBBE IL COLLE...