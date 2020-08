16 ago 2020 13:45

CHE BOTTA TREMENDA PER GRILLO, DA UN SUO EX BRACCIO DESTRO - ''PARLIAMOCI CHIARO: BEPPE, CON LA VITA GIÀ SEGNATA PER AVER COLPOSAMENTE ASSASSINATO UNA FAMIGLIA DI SUOI AMICI, HA SOLO BISOGNO DI PROTEZIONE PER IL FIGLIO ACCUSATO DI STUPRO. NON DIRÀ NÉ FARÀ MAI PIÙ NULLA CHE POSSA LONTANAMENTE INFASTIDIRE QUALCUNO AL POTERE''. IL TWEET PESANTISSIMO DI MARCO CANESTRARI, CHE PER ANNI HA LAVORATO A STRETTO CONTATTO CON IL COMICO E CASALEGGIO DURANTE LA NASCITA DEL M5S