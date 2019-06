CHE BRUTTA ARIA CHE TRIA - SALVINI RISPONDE AL MINISTRO CHE HA STRONCATO I MINIBOT: “SONO NEL CONTRATTO. GLI CHIEDEREMO SE HA UN’IDEA PIÙ BRILLANTE PER PAGARE I DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” – L’AFFONDO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA DE LUCA: “SONO MINI COME BOT, SONO MAXI COME PALLA. I MINIBOT SONO UNA MAXI PALLA”

“Parleremo con Tria dei minibot al suo rientro in Italia, gli chiederemo se ha idee più brillanti per pagare i debiti della Pa”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, al termine del Consiglio Federale della Lega a Milano, ha commentato le parole del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ha stroncato i minibot definendoli “un’idea sbagliata”. “Da ministro non devo dire se una cosa mi piace o non mi piace, se me la chiede il parlamento la faccio”.

Nuova attacco di Vincenzo De Luca contro Matteo Salvini. Questa volta, dai microfoni di Liratv, il presidente della Regione Campania ha preso di mira il vice premier e ministro dell’Interno sulla vicenda dei Minibot di cui si sta discutendo, anche animatamente, a livello nazionale.

De Luca, come gli capita spesso di fare, usa l'ironia per criticare gli avversari: "Salvini - dichiara - continua a produrre elementi fantasiosi nella vita politica italiana. L’ultimo elemento di creatività sono Minibot sono mini come bot, sono maxi come palla. I Minibot sono una maxi palla. Vorrei vedere i parlamentari della Lega disponibili a farsi pagare in Minibot”. Per il governatore campano “la situazione dei conti pubblici dell’Italia è delicata. È necessario discutere con l’Europa. Invece di fare ammuina o di inventarsi maxipalla come i Minibot, il nostro governo dovrebbe costruire alleanze con altri Paesi che hanno problemi analoghi ai nostri. Isolarsi è un grande errore. In gioco ci sono i risparmi delle famiglie italiane e il futuro dei giovani.

