Camilla Conti per la Verità

Nella task force per la fase 2 guidata da Vittorio Colao figura anche l' avvocato Stefano Simontacchi. Indicato nella nota del governo come presidente della Fondazione Buzzi, Simontacchi in realtà è molto di più. Per esempio siede nel cda di Rcs - di cui lo stesso Colao è stato in passato amministratore delegato - come uomo di fiducia di Urbano Cairo.

A maggio 2019 è stata addirittura convocata una assemblea straordinaria allargando il numero di consiglieri per reintegrare Simontacchi, che era già stato negli anni precedenti membro del board del gruppo editoriale del Corriere della Sera.

Lo stesso quotidiano sulle cui pagine in questi giorni sono stati versati fiumi di inchiostro avvelenato contro i vertici della Regione Lombardia per la gestione dell' emergenza. E che ha anche registrato gustosi retroscena sui mal di pancia interni alla task force per l' accelerazione lombarda sulle riaperture.

Ma Simontacchi nella comunità economico-finanziaria e in quella politica è noto soprattutto per il suo incarico e ruolo professionale: è presidente dello studio legale Bonellierede, fuso nel 2019 con Lombardi Associati dando vita a una delle maggiori law firm italiane, e fondato da Sergio Erede, il più noto avvocato d' affari d' Italia. Che è uno dei legali di Rcs nell' arbitrato per la contestata cessione per 120 milioni della sede del Corriere di via Solferino a Blackstone nel 2013, oggetto di una causa del fondo Usa verso il gruppo editoriale.

Nel team di esperti schierato al fianco del governo Conte, l' avvocato demiurgo porta dunque il suo ricco bagaglio di esperienze a anche di connections, come le chiamano in Piazza Affari. Relazioni. Anche con altri componenti della task force di Colao. Come Giuseppe Falco, partner e managing director di Boston consulting group, che compare con Simontacchi tra gli sponsor del nuovo fondo Sinergia Venture lanciato a gennaio da Synergo sgr per sostenere startup e pmi innovative, italiane ed europee.

A suo agio nei palazzi della finanza, ma anche in quelli della politica, Simontacchi è stato tra gli esperti più ascoltati dal governo Renzi su alcune delle riforme in cantiere (fondamentale il suo ruolo nella nascita del Patent box, lo sgravio fiscale su brevetti e marchi protetti, e importante il suo contributo nel dibattito sulla riforma delle Agenzie fiscali).

Non solo. Alle ultime edizioni del forum di Cernobbio, che scandisce le agende di settembre di quel che resta del gotha della finanza e dell' economia, l' avvocato ha fatto da «sensale» all' ex ministro degli Esteri, Angelino Alfano, presentandolo a imprenditori e banchieri, stringendo mani e scambiandosi business card utili per nuovi affari sulla terrazza di villa d' Este.

Perché l' ex ministro, avvocato, ora si dedica a tempo pieno alla libera professione legale: è diventato superconsulente, nello studio Bonellierede dove lavora in un team dedicato all' assistenza di aziende, Stati e istituzioni in materie collegate al diritto internazionale pubblico.

Portando in dote quelle che gli addetti ai lavori chiamano skills accumulate come ministro della Giustizia dal 2008 al 2011, dell' Interno dal 2013 al 2016, degli Affari esteri nel 2017-2018 oltre a essere stato vicepremier nel 2013-2014. Tanto che lo stesso Alfano è entrato - pure lui - in un' altra task force, quella lanciata a ottobre 2019 sempre dallo studio Bonellierede sul golden power per affiancare le imprese dei settori strategici ogni qualvolta il governo decida di esercitare il potere di veto si operazioni di investimento.

Background professionale impeccabile, grande esperienza, fitte relazioni, poltrone importanti, molti clienti e molti interessi. Per questo ci si chiede: nelle sfide che attendono la task force del governo, l' avvocato Simontacchi scenderà in campo solo con la maglia del team Colao?

