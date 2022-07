CHE COINCIDENZA: IL GIORNO DOPO LA CADUTA DI DRAGHI PER MANO DEI FILO-PUTINIANI SALVINI, BERLUSCONI E CONTE, LE FORNITURE DI GAS RUSSO ALL’ITALIA AUMENTANO DEL 71% - IACOBONI: “PUTIN STA GIOCANDO AL GATTO COL TOPO CON LA POLITICA ITALIANA” – DI MAIO SULLA STESSA LINEA DI CALENDA: “NON È UN CASO CHE IL GOVERNO SIA STATO BUTTATO GIÙ DA DUE FORZE POLITICHE CHE STRIZZANO L’OCCHIOLINO AL PRESIDENTE RUSSO”

Tornano a aumentare le forniture di gas di Gazprom all'Italia, +71% rispetto al giorno precedente.

(da 21 a 36 milioni di metri cubi)



Putin sta giocando al gatto col topo con la politica italiana — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) July 21, 2022

GOVERNO: DI MAIO,BUTTATO GIÙ DA CHI STRIZZA OCCHIO A PUTIN

(ANSA) - "Non è un caso che il governo sia stato buttato giù da due forze politiche che strizzano l'occhiolino a Vladimir Putin". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Ipf.

NORD STREAM, FLUSSO GAS TORNA A 40% COME PRIMA DI CHIUSURA

(ANSA) - Le forniture di gas russo attraverso il Nord Stream 1, riaperto stamane, sono arrivate al livello del 40%, come prima che il gasdotto fosse chiuso per manutenzione, l'11 luglio scorso.

Lo riferisce la Tass citando il consorzio Nord Stream AG. Il gasdotto ha riaperto come previsto alle 07.00 ora di Mosca (le 06.00 ora italiana). Secondo l'operatore ucraino per il trasporto del gas Ogtsu, continuano anche le forniture della Gazprom attraverso l'Ucraina, che oggi dovrebbero arrivare a 42,4 milioni di metri cubi.

GAS: ENI, GAZPROM AUMENTA FORNITURE IN ITALIA DEL 71%

(ANSA) - Tornano ad aumentare le forniture del gas dalla Russia verso l'Italia, con una crescita rispetto al giorno precedente del 71,4%. A comunicare il cambiamento del flusso è l'Eni sul proprio sito.

"Gazprom ha comunicato per la giornata di oggi la consegna di volumi di gas pari a circa 36 milioni di metri cubi, a fronte di consegne giornaliere pari a circa 21 milioni di metri cubi effettuate nei giorni scorsi - afferma la società energetica italiana - Eni si riserva di comunicare eventuali aggiornamenti nel caso in cui vi fossero ulteriori variazioni significative nelle quantità in consegna comunicate da Gazprom".

