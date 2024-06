CHE CULO: SIAMO NELLE MANI DI UN PUTINIANO – DAL 1 LUGLIO ORBAN TERRÀ LE REDINI DELL’UE: QUEL GIORNO SI INAUGURA IL SEMESTRE DI PRESIDENZA UNGHERESE DELL’UNIONE - IL “VIKTATOR” INAUGURERÀ IL NUOVO PARLAMENTO E GESTIRÀ LA TRANSIZIONE CON LA NUOVA COMMISSIONE, CON LE SOLITE PRIORITÀ: METTERSI DI TRAVERSO ALLE DECISIONI IN FAVORE DI KIEV E PENSARE AI PROPRI INTERESSI – LA SPADA DI DAMOCLE DELL’ARTICOLO 7 PER LE VIOLAZIONI DELLO STATO DI DIRITTO A BUDAPEST…

viktor orban e vladimir putin

Estratto dell’articolo di Ma. Bre. per “La Stampa”

Il Grande Show è previsto per la terza settimana di luglio, quando Viktor Orban farà il suo ingresso nell'arena del Parlamento europeo di Strasburgo da presidente di turno dell'Unione europea.

L'agenda non è ancora definita e potrebbe esserci uno slittamento a settembre, ma al momento l'ipotesi più probabile è che il premier ungherese faccia il suo intervento davanti ai neoletti durante la prima sessione della plenaria per presentare le priorità del semestre di presidenza ungherese. Quello che molti eurodeputati hanno chiesto di cancellare per via delle violazioni dello Stato di diritto […].

viktor orban ursula von der leyen

Orban si troverà davanti un emiciclo spaccato: i gruppi progressisti lo aspettano al varco, ma quelli della destra sovranista sono pronti a incoronarlo come icona di un'Unione europea «da cambiare». E non ci sono segnali che il premier ungherese intenda ammorbidire i suoi toni nel presentare le priorità […]: competitività, sicurezza e Difesa, politica agricola, politiche di coesione e un focus particolare sulla questione del calo demografico, […] per non parlare delle sanzioni alla Russia.

Orban vuole organizzare un vertice straordinario a Budapest a novembre, che sarà principalmente dedicato alle questioni economiche, ma punta anche a un summit con i Paesi dei Balcani occidentali.

GIORGIA MELONI VIKTOR ORBAN

Per la Commissione europea sembra intenzionato a riconfermare il suo uomo Oliver Varhelyi per cercare di mantenere il portafoglio all'allargamento e alle politiche di vicinato che gli consentirebbe di tenere sotto controllo la politica estera dell'Ue con i Paesi confinanti e con quelli della sponda Nord dell'Africa.

C'è poi l'elefante nella stanza che è la procedura per articolo 7 avviata nei confronti di Budapest su richiesta dell'Europarlamento: se il Consiglio decidesse di portare avanti l'iter, in teoria spetterebbe proprio alla presidenza ungherese presiedere le riunioni nel prossimo semestre.

URSULA VON DER LEYEN - GIORGIA MELONI - VIKTOR ORBAN viktor orban e vladimir putin

VIKTOR ORBAN EMMANUEL MACRON VIKTOR ORBAN - 2 viktor orban, giorgia meloni, robert abela, mark rutte, emmanuel macron, kyriakos mitsotakis, luc frieden