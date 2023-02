CHE DUE PALLONI ‘STI CINESI! – XI JINPING PRIMA MANDA UN PALLONE SPIA A CURIOSARE SOPRA LE BASI MISSILISTICHE NUCLEARI AMERICANE E POI SI LAMENTA SE VIENE ABBATTUTO – IL GOVERNO DI PECHINO HA ESPRESSO “FORTE INSODDISFAZIONE”: “GLI STATI UNITI HANNO REAGITO IN MODO ECCESSIVO VIOLANDO GRAVEMENTE LA PRASSI INTERNAZIONALE. CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI EFFETTUARE REAZIONI NECESSARIE…”

È stato abbattuto il pallone spia cinese che per giorni, la scorsa settimana, ha sorvolato il territorio statunitense. Si è chiusa così, solo momentaneamente ma in maniera spettacolare, una crisi che ha riacceso le tensioni diplomatiche tra le due grandi potenze mondiali. E' stato lo stesso presidente Usa, Joe Biden, a dare l'ordine di abbattere il pallone spia: lo ha fatto mercoledì, ma gli uomini del Pentagono lo hanno consigliato di attendere per aspettare "il luogo più sicuro per farlo", considerate le enormi dimensioni (come tre autobus) della mongolfiera.

Il pallone spia è stato abbattuto così quando era già sopra l'Oceano Atlantico, dove sono caduti i suoi resti, al largo di Myrtle Beach. La raccolta dei resti -che potrebbero dare indicazioni preziose della natura dell'aeromobile- è cominciata immediatamente.

La Cina ha espresso "forte insoddisfazione" e ha protestato con gli Stati Uniti per l'abbattimento del pallone spia che da giorni sorvolava il territorio statunitense, e chiede agli Usa di gestire la situazione "correttamente, in modo calmo, professionale e sobrio".

Lo si legge in una nota emessa dal ministero degli Esteri cinese. "Gli Stati Uniti insistono nell'usare la forza, ovviamente reagendo in modo eccessivo e violando gravemente la prassi internazionale", prosegue il comunicato della diplomazia di Pechino, ribadendo che il dirigibile era "a uso civile" e che è entrato nello spazio aereo statunitense "per cause di forza maggiore" e in maniera "del tutto accidentale". La Cina, conclude la nota, "salvaguarderà risolutamente i diritti e gli interessi legittimi delle società interessate, riservandosi il diritto di effettuare ulteriori reazioni necessarie".

