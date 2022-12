CHE FARA’ ORA BETTINI? – IL SINDACO DI PESARO MATTEO RICCI ANNUNCIA CHE NON SI CANDIDERA’ ALLE PRIMARIE: “SOSTERRO’ BONACCINI” - BETTINI, CHE AVEVA DATO IL SUO PLACET ALLA PIATTAFORMA DEL SINDACO, ORA VIRERA’ SU ELLY SCHLEIN?

bettini ricci

(ANSA) Il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd si sfila dalla corsa pr le primarie per il segretario del partito e annuncia il suo sostegno a Stefano Bonaccini. "Lui ha la sua piattaforma - ha detto durante una conferenza stampa a Pesaro - noi mettiamo a disposizione le nostre idee, il nostro programma in 10 punti, per spostare la barra più a sinistra".

Ma Ricci chiede anche di "far andare davvero avanti i sindaci". Ricci ha ricostruito il suo percorso verso le primarie, fatto di incontri sui territori in tutta Italia, andando a cena dalle famiglie, andando a parlare con i delusi", l'elaborazione dei dieci punti. ""Noi al momento siamo terzi - ha spiegato - e il meccanismo delle primarie non lascia spazi.

A Bonaccini ho detto che le primarie a due sono pericolose, perché rischiano di divaricare. Gli ho spiegato i nostri 10 punti, mi ha garantito che allargherà a sinistra con una visione più attinente alle nostre proposte. Lui mi ha cercato e ha voluto discutere con me. Abbiamo bisogno di una guida solida" ha sottolineato, definendo comunque Elly Schlein, l'altra candidata, "una risorsa".

Dario Nardella e Stefano Bonaccini

Quanto ad un suo coinvolgimento nel futuro assetto del Pd, "non ho chiesto niente, per me si tratta di linea politica e di unità". Il coordinatore dei sindaci Pd ha parlato anche con il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, "a lui ho detto che bisogna mandare veramente avanti i sindaci". Il primo appuntamento è per venerdì prossimo con una convention a Roma.

bonaccini nardella