GOVERNO: IN DIBATTITO UN SOLO INTERVENTO PER M5S, LEGA E FI

(ANSA) - Nella discussione generale sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi interverrà un solo esponente di M5S, della Lega e di Fi: si apprende durante il dibattiti Inizialmente gli iscritti erano di più per quei gruppi, ma la modifica è arrivata in corso d'opera. A quanto si apprende, per M5S interverrà Sergio Licheri; la capogruppo Castellone parlerà in dichiarazione di voto.

SALVINI VERSO VILLA GRANDE,NUOVO VERTICE C.DESTRA DI GOVERNO

(ANSA) - Il leader della Lega Matteo Salvini sta andando a Villa grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, per un nuovo vertice delle forze di centrodestra di governo, convocato ora alla luce delle comunicazioni del premier Draghi nell'aula del Senato e dopo l'assemblea dei parlamentari e ministri leghisti, insieme a Salvini. Su quella riunione, la Lega fa sapere che c'è stata "totale sintonia dei presenti e compattezza con il segretario"

BONGIORNO, ORA RIFLESSIONI, POI LEGA DECIDERÀ CON C.DESTRA

(ANSA) - "Abbiamo fatto delle riflessioni che non posso anticiparle, perché adesso ci sarà una riunione con il centrodestra di governo e decideremo insieme". A dirlo all'ANSA è la senatrice della Lega, Giulia Bongiorno al termine della riunione del suo partito con il leader Matteo Salvini, con ministri, sottosegretari e parlamentari leghisti dopo le comunicazioni del premier Draghi al Senato

GOVERNO:RENZI,PAROLA A LEGA E FI, M5S LASCIA TEMPO CHE TROVA

(ANSA) - "Draghi ha fatto un discorso per dire: se mi date la fiducia arriviamo alla fine. Iv Pd e Di Maio ci stanno, Forza Italia e Lega si stanno riunendo e vedremo, i Cinquestelle lasciano il tempo che trovano".

Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo allo speciale di Enrico Mentana su la 7. "Da qui a stasera si fa chiarezza, il teatrino è finito, se qualcuno vuole andare a elezioni lo dice in Parlamento e non su Twitter o al Papeete. La situazione è seria, per me ci vuole Draghi. Giovedì scorso ho detto che bisognava aumentare la pressione per far restare il presidente del Consiglio, la nostra petizione ha raccolto più di centomila firme, l'onda civica è partita, ci sono stati gli appelli dei sindaci e della società civile, sono stati questi appelli che lo hanno portato in Parlamento. Oggi siamo alla parola definitiva".

DRAGHI: «L’UNICA STRADA È RICOSTRUIRE IL PATTO». SALVINI RIUNISCE I SUOI

Matteo Salvini si sta recando a Villa Grande per un vertice del centrodestra di governo

Dopo l'incontro di ieri, Matteo Salvini sta andando a Villa Grande da Silvio Berlusconi per il vertice del centrodestra di governo dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio al Senato di questa mattina.

La Lega si definisce compatta

Al termine della riunione della Lega - alla quale hanno partecipato ministri, parlamentari e sottosegretari - il partito si è definito compatto e in sintonia con il segretario Matteo Salvini. La senatrice della Lega Giulia Bongiorno ha dichiarato all'Ansa che sono state fatte «delle riflessioni» che non possono essere anticipate, «perché adesso ci sarà una riunione con il centrodestra di governo e decideremo insieme».

Meloni su Facebook: «La volontà popolare si esprime solo con il voto»

La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, non si è fatta impressionare dal discorso che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto in Senato. Meloni ha ribadito su Facebook che il Paese deve tornare a esprimere la propria preferenza politica andando alle urne: «Sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali», ha tuonato.

MATTEO SALVINI, LA REAZIONE IN SENATO DOPO IL DISCORSO DI DRAGHI. POI RIUNISCE LA LEGA

Mario Draghi cala le carte in Senato: "Me lo chiedono gli italiani di restare ma decide il Parlamento". Il premier conclude l'attesissimo discorso a Palazzo Madama e la reazione del leader della Lega Matteo Salvini non passa inosservata. Il presidente del Consiglio è durissimo, cambia tono e alza pure lo sguardo dal foglio mentre spiega cosa intende fare e se l'esecutivo andrà ancora avanti oppure no.

L'Aula applaude a piu riprese ma nessuno batte le mani tra i banchi del M5s e della Lega. Il segretario del Carroccio scuote la testa, resta serio e al termine del discorso di Draghi convoca una riunione con tutti i vertici del partito: che succederà?