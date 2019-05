CHE FAZIO CHE FA – SALVINI HA UN PIANO PER TRASFERIRE IL SUO BERSAGLIO PREFERITO SU RAI 2. CACCIARLO NON SI PUÒ, TRA PENALI VARIE E RISARCIMENTI VIALE MAZZINI DOVREBBE SBORSARE 6 MILIONI DI EURO – LA LEGA STRAPPA TRE VICE DIRETTORI SU QUATTRO, A ''UNO MATTINA ESTATE'' ARRIVERÀ ROBERTO POLETTI, EX DIRETTORE DI RADIO PADANIA E AUTORE DI “SALVINI & SALVINI” E SI STA CERCANDO IN TUTTI I MODI UNA COLLOCAZIONE ALLACUCCARINI

Giovanna Vitale per “la Repubblica”

SALVINI FAZIO

In casa Lega la chiamano " strategia del bersaglio grosso". È quella perseguita da Matteo Salvini per impadronirsi definitivamente della Rai: martellare ogni giorno su Fabio Fazio, uno dei simboli della tv pre-sovranista, per far capire chi comanda davvero a Viale Mazzini. Alzando un polverone tale da coprire le manovre della sua falange armata - il presidente Foa e la direttrice di Rai1 De Santis - già da tempo in azione per egemonizzare programmi, palinsesti e nomine.

Con l' ad Fabrizio Salini ridotto pressoché al silenzio. E infatti. «Non vado ospite da comunisti come Fazio che hanno Rolex pagati dagli italiani» ha ripetuto ieri il ministro dell' Interno in tour elettorale in Campania. «Se si dimezza lo stipendio nel riparliamo ». E pazienza se la trattativa tra il conduttore e l' ad deve ancora cominciare: si vedranno forse in settimana, pure per valutare lo spostamento sul secondo canale ( proposto da Salini) o il terzo ( che Fazio, in caso, preferirebbe).

Di rescindere il contratto proprio non se ne parla: tra compensi da versare per altri due anni ( fino a scadenza nel 2021), cospicue penali ed eventuali risarcimenti, per mandarlo via la Rai dovrebbe sborsare 6 milioni.

Il mantra è sempre lo stesso: « Non vogliamo epurare nessuno » , carica Alessandro Morelli, responsabile editoria della Lega, « ma il contratto di Fazio è imbarazzante, l' ha detto lui che guadagna 2 milioni l' anno». E poco importa se complessivamente il programma costa 409mila euro a puntata, un terzo di una qualsiasi fiction, incassando dalla pubblicità quattro volte tanto ( all' incirca 1,6 milioni per 20 minuti di spot mandati in onda ogni volta). L' importante, per i sovranisti, è abbattere il bersaglio grosso.

Il bello è che mentre Salvini ad Aversa attaccava su Che tempo che fa, a Roma, al settimo piano di Viale Mazzini, Salini riuniva i direttori di rete per mettere a punto gli ultimi ritocchi ai palinsesti estivi, discutere quelli invernali, fare il punto sulle nuove nomine, al vertice delle strutture aziendali e a Rai1 (nelle altre reti, per ora, resta tutto com' è) da ufficializzare al più tardi giovedì. Dopo aver incontrato i due vicepremier, dicono i ben informati, per aggiornarli sullo stato dell' arte. A riprova che nell' era gialloverde la politica in Rai conta più di prima.

Una partita che Salini avrebbe voluto rimandare. Ma la Lega è stata irremovibile. Riuscendo infine a strappare tre vicedirettori su quattro: Milo Infante è di provata fede salviniana, così come Maria Teresa Fiore ( approdata a suo tempo alla rete ammiraglia al seguito di Mauro Mazza). E di area viene segnalato pure Franco Argenziano. Il M5S porterà a casa un solo vice: Franco Di Mare, già in predicato per la guida del Tg1. L' en plein potrebbe tuttavia raggiungersi nelle direzioni aziendali.

Al posto di Luciano Flussi, capo dell' Organizzazione e Risorse umane, dovrebbe infatti arrivare Felice Ventura, attuale direttore degli Acquisti. Dove verrebbe rimpiazzato da Alessandro Zucca, proveniente da RaiSport. Con Massimo Ferrario (apprezzatissimo dai leghisti) in pole per la direzione della Produzione Tv: casella strategica nell' ottica dell' italianità da imporre a fiction e format.

E non finisce qui. Il nuovo conduttore di UnoMattina Estate sarà Roberto Poletti, un passato da direttore a Radio Padania e autore di Salvini& Salvini. Il Matteo- Pensiero dall' A alla Z, primo manuale sul leader lumbàrd. Mentre sempre per suo volere Marco Liorni sostituirà Gabriele Corsi al timone di Reazione a catena, il seguitissimo preserale di Rai1. Ma se Teresa De Santis sta brigando per trovare una collocazione invernale alla neo-sovranista Lorella Cuccarini, chi ha trovato un posto al sole è il calabrese Cataldo Calabretta, avvocato e agente di Elisa Isoardi: consulente legale della prima rete, dove fa l' opinionista, e persino presentatore di premi Rai. L' ultimo domenica sera, il festival del corto "Tulipani di seta nera". Madrina dell' evento, manco a dirlo: Lorella Cuccarini.

