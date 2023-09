CHE FESTA DEL CAV! DA DOMANI A DOMENICA, A PAESTUM, SI TERRA’ IL “BERLUSCONI DAY”, L'EVENTO ORGANIZZATO DA FORZA ITALIA – NON CI SARÀ MARTA FASCINA, L'INCONSOLABILE “FALSA VEDOVA” ASSERRAGLIATA AD ARCORE, NÉ MARINA E PIER SILVIO, CHE POTREBBERO INVIARE UN MESSAGGIO – E DAL PARTITO FANNO SAPERE CHE NON CI SARÀ NEANCHE L’AVATAR DEL BANANA, L'OLOGRAMMA GIGANTE PROIETTATO SULLA FACCIATA DELL’HOTEL CHE OSPITA LA KERMESSE – DOMANI A PRENDERSI LA SCENA SARÀ AL BANO, CHE CANTERÀ TRE CANZONI...

«Niente discorsi, la politica non è il mio mestiere, io canto e basta», spiega Al Bano, star (in duo con Katia Ricciarelli) del Berlusconi Day di Paestum (domani, 29 settembre, sarebbe stato il suo compleanno) primo dei tre giorni di festa per Forza Italia in memoria del Presidente.

A cui difficilmente parteciperà l’ultima compagna Marta Fascina. Né di persona né con un messaggio. Nonostante l’invito di Paolo Berlusconi, fratello dell’ex premier: «Basta lacrime, torni in Parlamento». La deputata azzurra resterà ad Arcore. Non andranno i figli più grandi, Marina e Pier Silvio, forse manderanno un contributo scritto.

E, malgrado voci insistenti, non apparirà nemmeno l’avatar di Berlusconi, ologramma gigante proiettato sulla facciata dell’hotel Ariston che ospita la kermesse.

«Vado, lo devo a Silvio - continua Al Bano. - Quando mi è capitata la disgrazia di mia figlia Ylenia, mi è stato vicinissimo, non lo dimenticherò mai». […]

Il programma dell’esibizione è stringato. «Canterò tre pezzi. Il primo è Libertà, brano del 1987, scritto per i 750 anni dalla fondazione della città di Berlino. Tenni due concerti separati: una festa a Ovest, a Est invece pareva un funerale. Fu pure la colonna sonora della Romania, quando buttarono giù Ceausescu. E in Albania ci festeggiarono la caduta del comunismo, feci due serate e il presidente Bamir Topi mi diede cittadinanza e passaporto. Del resto mi chiamo Al Bano in memoria dei contadini albanesi che salvarono la vita a mio padre in guerra».

Il secondo pezzo in scaletta è Ci sarà («Una storia d’amore/ed un mondo migliore»): «Perché quella canzone è la mia vita». Il terzo a sorpresa. «Berlusconi mi ha chiamato cinque giorni prima di morire. Avevo appena compiuto quattro volte 20 anni e stavo al telefono con Pier Silvio, che a un tratto mi disse: “Aspetta che ti passo un amico”. Era lui. Mi fece i complimenti, mi sembrava in ottima forma e invece, purtroppo...».

Candidature però il Cavaliere non gliene ha mai proposte. «Io non c’entro niente con i politici. Sono credente, solo per la Chiesa e il Vaticano ci sarò sempre. Ho votato Berlusconi, ma una volta pure Nichi Vendola, l’ho conosciuto, era straordinario. Destra e sinistra servono entrambe al Paese, fanno l’una il guardiano dell’altra,certo sarebbe meglio se litigassero di meno». […]

