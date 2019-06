DAGONEWS

A proposito di Buvette della Camera, ora nel menù ci sono anche i panini vegani…

michela vittoria brambilla con i suoi cani

Avviso ai naviganti. Che fine ha fatto la videomaker Giulia Sarti? E la decisione dei probiviri del M5S? Ah, saperlo…

Nei giorni scorsi si è rivisto alla Camera Gianni Alemanno, con barbetta sale e pepe, sorridente a dare pacche sulle spalle a tutti nonostante la montagna di guai che lo assilla. Cosa sarà venuto a fare? I maligni hanno commentato con la solita cattiveria gratuita: “E’ talmente in difficoltà che viene qui a cercare aiuto, farebbe qualsiasi cosa per una qualsiasi candidatura, anche al consiglio comunale di Rocca Priora”. Certo con la sua posizione giudiziaria non sarà facile trovare porte aperte. Eppure dopo la recente condanna aveva detto che avrebbe cercato un lavoro, ammettendo però lui stesso di non sapere bene quale…

gianni alemanno

Chi sarà quel sindaco accanito antisalviniano che in realtà, da tanti anni, ha grossi problemi con l’alcol ed è spesso talmente “fuori” che ormai mezza città ne parla? Ah, saperlo…

A proposito di leghisti, come farà Toti a mantenere i suoi accordi e i suoi patti con il Capitone, essendo ora all’interno di una Forza Italia con persone come la Carfagna, che appena nominata ha subito attaccato il suo bersaglio preferito, l’odiato Salvini, in attesa di continuare a umiliarlo in aula a Montecitorio ogni volta che ne capita l'occasione? E con Micciché che ormai con Salvini da tempo è passato direttamente agli insulti da osteria? Ah, saperlo…

gianni alemanno silvia cirocchi gabriella giammanco giancarlo magalli

Non dite a Papa Bergoglio, sempre più staccato dalla realtà della Santa Sede in cui vive, che criticare pubblicamente i sacerdoti che vestono abiti firmati, quando il costosissimo negozio per religiosi Gammarelli nei pressi del Pantheon ha custodite le misure di tutti i cardinali e principali vescovi del Vaticano clienti abituali che lì si servono assiduamente per le loro “mise” da prezzi salatissimi in damaschi, sete e broccati, è veramente sprezzo del ridicolo…

Come mai la rossa salmonata Michela Vittoria Brambilla gira in Transatlantico e nei corridoi della Camera (le rarissime volte che ci viene) sempre con occhiali da sole scuri? Ah, saperlo…

giulia sarti 2 PAPA FRANCESCO BERGOGLIO